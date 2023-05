Luis Fernando Muriel tras llegar a 100 goles en Serie A: “Casi que no, ahora que sean muchos más”

Luis Fernando Muriel le dio el triunfo 3-2 al Atalanta sobre el Spezia, y además de la felicidad por los tres puntos, el colombiano llegó a su gol 100 en la Serie A de Italia, algo por lo que se mostró orgulloso en las últimas horas, a través de las redes sociales.

“Casi que no. Finalmente llegó este gol tan deseado que me permite llegar a los 100 goles en Serie A. Contento porque llega en un momento importante, nos permite ganar y me permite celebrar el nacimiento de mi princesa MV, ahora continuar y que sean mucho más de aquí al final”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, Muriel Fruto publicó una foto con una camiseta conmemorativa por esta marca que consiguió en una de las ligas más importantes de Europa y el mundo.

El gol del atlanticense fue importante para las aspiraciones del Atalanta pensando en la siguiente temporada, ya que con el triunfo y los tres puntos, el cuadro bergamasco llegó a 58 unidades, estando en el quinto puesto y en lugar de clasificación de Europa League.

Pero en las toldas del equipo de la ‘diosa’ no se dan por vencidos y esperan en las últimas fechas de la Serie A de Italia seguir ganando y meterse a la Champions League, competición en la que ya han estado en los recientes años.

De hecho, el propio Luis Fernando Muriel se refirió a este tema para ‘Sky Sports’, y expresó que está con la mente puesta en ayudar para estar en la mayor competición de clubes a nivel europeo.

“Escuchar la música de la Champions sería lo más bonito, sería la coronación de un sueño traer a este equipo de vuelta a esa competición. Después de este año sería un gran logro”, afirmó el colombiano.

Seguido a eso, Muriel Fruto habló de su regreso al gol y de paso la marca que consiguió en el balompé italiano.

“Por fin llegó este gol, me alegré mucho porque fue un gol que sirvió para ganar, es lo más importante. Entre lesiones y más, no pude jugar mucho, dar mi aporte con actuaciones que no estaban a la altura, finalmente llegó este gol y nos ayudó a ganar”, finalizó el delantero atlanticense.