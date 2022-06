Luis Fernando Suárez: "Se es injusto con los entrenadores colombianos, no hay que 'pordebajearlos'"

"Estoy mamado, pero feliz. Le mando un abrazo a Hernán Darío Herrera, estoy feliz por él y por Nacional. Herrera se merece todo eso", dijo de entrada Luis Fernando Suárez, en su charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este jueves, en donde habló de todo.

El entrenador de Costa Rica llevó a esa selección a un nuevo Mundial y dejó claro que no importa si los estrategas son extranjeros o nacionales.

"Yo soy un extranjero en Costa Rica y dirían lo mismo los técnicos costarricenses. Lo más importante es que no podemos mirar de dónde es, sino de la capacidad. Ahí es donde hay que ser consciente, más que cualquier otra situación", añadió.

Por la misma vía, Suárez aseveró sobre Néstor Loreno que: "Lo que dicen los jugadores que lo conocen es que es muy bueno, pero lógicamente hay que ser consciente en que lo que se presenta a los técnicos colombianos es injusto, no hay que pordebajearlos mucho".

Sin embargo, no quiso dejar de lado a sus colegas colombianos, quienes han esperado la oportunidad de dirigir a la Selección Colombia desde hace años.

"Armando Osma, Hubert Bodhert, Diego Corredor, Hernán Torres y Alberto Gamero están preparados. Colombia tiene entrenadores, pero hoy hay que arropar a Lorenzo, pero que no nos ninguneen, al colombiano hay que resaltarlo", aseguró.

Costa Rica derrotó a Nueva Zelanda, en el repechaje para el Mundial Qatar 2022 y estará presente en la próxima cita mundialista.

"Aquí en Costa Rica, hay una situación donde estamos viviendo dos generaciones, en la que hay una mitad que estaba por ahí. Keylor Navas tiene 35 años, los jugadores de 29 años, que son los que están listos, están ahí como Joel Campbell, y después hay unos chicos de 18 años y dio el pase gol. Los grandes quieren enseñar porque quieren dejar su legado y los pequeños quieren aprender", agregó Suárez.

Y, concluyó: "Cualquier grupo que le iba a tocar a Costa Rica iba a ser difícil. El mejor ejemplo lo tiene Jorge Luis Pinto, que quedó con Italia, Inglaterra y Uruguay y fue primero. No hay que pensar en que se va a perder antes del partido. Voy a mirar a los rivales, no lo he hecho porque estaba pensando en Nueva Zelanda".