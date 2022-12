Luis García, el arquero colombiano que le abrió las puertas a jóvenes para mostrarse en España

Juega en el Sevilla Atlético y a través de la fundación que consolidaron con José Luis, su padre, están abriendo puertas a futbolistas juveniles que se prueban en clubes españoles.

Para Luis García, arquero colombiano del Sevilla Atlético, no solamente es importante su presente, consolidar su carrera deportiva que la ha hecho en España y estar pendiente de su familia.

Para él también se convirtió en una tarea y una misión colaborarles a jóvenes de nuestro país, que han mostrado talento para el fútbol y a los que les viene ayudando a abrir puertas en el balompié español a traves de la Asociación Lucho García, que puso en marcha hace tres años José Luis, su padre.

"La Asociación se creó en 2017. El principal responsable fue mi papá, aunque yo tenía la idea desde que era pequeño, cuando a mis padres les costaban mucho las cosas, que no me podían comprar los guayos de mejor calidad y me prometí ayudar a las personas cuando pudiera. Eso estamos haciendo ahora", indicó García Pacheco en charla con GolCaracol.com.

Y con ese objetivo, poco a poco se han ido dando pasos y en este momento ya están en territorio español un buen número de jóvenes talentos, en procesos de formación futbolística y mostrando sus cualidades en varios equipos.

"Ahora son 13 muchachos , todos son colombianos, que están aquí, en equipos como Atlético dos hermanas, Montequinto, Huelva Riotinto, CD Guijuelo, entre otros. Nuestra tarea consiste en entrenarlos, adaptarlos a un nuevo medio, y buscar que los fichen acá los clubes españoles", agregó García, quien resaltó que también cumplen con un plan de estudios.

Luis García también le dio un vistazo a su presente, en medio de la pandemia del coronavirus. Así afirmó que "estamos bien, todos los días tenemos contacto con el equipo, entrenamos, hacemos videollamadas y contestamos cuestionarios de nuestro estado de salud a diario. Esperemos que cuando pasemos esa situación, pueda volver a mi máximo nivel y crecer en el Sevilla, además de poder cumplir con el objetivo de ir a la Selección Colombia de mayores".