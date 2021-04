Luis Javier Suárez, celebre: recibió el alta médica y se pone a punto para estar con el Granada

Luis Javier Suárez se recuperó y es una buena noticia para él y para el Granada, con el objetivo puesto en los partidos que se avecinan.

“Suárez está médicamente recuperado, y en un plazo además inferior al que se preveía, pero no cuenta con el ritmo necesario ni el alta competitiva”, afirmaron en el medio ‘Ideal’, de España.

Cabe recordar que el delantero colombiano tuvo una lesión fibrilar en el isquiosural de la pierna izquierda.

“En principio, el '7' rojiblanco no va a estar en la convocatoria de este sábado para enfrentarse al Villarreal, aunque no se ha cerrado del todo la puerta a esta posibilidad. Y es que no se pretende correr riesgos con el delantero, la gran apuesta económica y deportiva de este pasado verano. Menos aún con una doble eliminatoria contra el Manchester United a las puertas”, agregaron.