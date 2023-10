Luis Javier Suárez dio parte de tranquilidad, tras su lesión: será menos de lo esperado

Luis Javier Suárez fue el jugador del partido en el empate del Almería contra el Granada, por la Liga de España, pues el colombiano anotó un triplete en cinco minutos y le dio un punto valioso a su equipo para salir de la zona baja de la clasificación. No obstante, el colombiano no pudo terminar el compromiso debido a una fractura parcial en el peroné.

En charla con 'Blog Deportivo, de 'Blu Radio', el 'cafetero' se mostró confiado con la recuperación y mencionó que serían aproximadamente dos meses y medio afuera de las canchas y no más tiempo, como se había pronosticado inicialmente.

El atacante nacido en Santa Marta, durante la entrevista, mencionó que está tranquilo y que espera volver más fuerte que nunca. "El domingo piso mal, me vuelvo a fracturar el peroné, pero ahora estoy trabajando aún más fuerte para volver al 100%. Gracias a Dios la fractura no fue completa, sino parcial, eso nos deja muy tranquilos al cuerpo técnico del club y a mí también. Comenzamos a trabajar desde hoy, un trabajo conservador, ojalá el hueso pegue bien, para que dentro de seis semanas hacer trabajo de campo y volver a fortalecer el músculo del gemelo, que es el que cuida esa zona del peroné", dijo Suárez.

Otras declaraciones de Luis Javier Suárez

¿Cómo fue esa sensación, luego de anotar tres goles?

"Esa noche fue muy complicado, porque acaba de cumplirse uno de tus sueños, marcar tres goles en una de las mejores ligas del mundo y acabar el partido con ese sabor agridulce es complicado. Pero seguir trabajando para que cuando vuelva los goles sigan llegando".

¿Cuál fue su gol favorito, en el partido?

"Yo creo que cada uno tiene su aroma, el que más me identifica es el tercero, nunca perdí esa ambición de ir, sabiendo que el arquero rival podía llegar. Por eso, esas ganas de no dar un balón perdido nunca, me ha traído hasta acá".

Afrontando este momento...

"Mirar siempre hacia adelante, siempre de la manera positiva. Por el momento, seguir adelante y sacar lo mejor de los momentos".

Selección Colombia...

"Uno de los objetivos de venir al Almería era para volver a la Selección Colombia. Con los tres goles pensé que ese llamado estaría más cerca, pero ahora este nuevo desafío lo afrontaré de la mejor manera. Son los tiempos de Dios, por ahora seguir haciéndolo bien cuando regrese para que ese llamado llegue pronto".

Quién lo ha llamado, tras la lesión

"Johan Mojica es uno de ellos. Siempre son varios que lo han llamado a uno, compañeros de muchos clubes, por ahí tengo mensajes de apoyo".