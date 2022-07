Luis Javier Suárez: “Muy contento de estar en Olympique de Marsella, no lo pensé dos veces”

Luis Javier Suárez dio un salto importante en su carrera como futbolista profesional en Europa. Salió del Granada y fichó por el Olympique de Marsella, de Francia, algo que emociona al jugador colombiano y así lo dejó saber en una entrevista para los medios oficiales del club.

“Muy contento, desde que me dijeron del interés no lo pensé dos veces. Tanto mi familia como yo estamos encantados de venir aquí”, afirmó de entrada.

Además, Suárez mencionó que “sí lo conocía al equipo, cualquier jugador de fútbol lo sabe, su afición, la ciudad, el ambiente que se respira es algo que a nivel mundial es muy conocido. Es un momento muy emocionante, un paso en mi carrera deportiva. No sabia que era el primer colombiano hasta hace unos días, muy interesante dejar el nombre de mi país en alto”.

Por otra parte, al atacante oriundo de Santa Marta le preguntaron por los referentes en su posición que tiene de Francia y de Colombia.

“En Francia siempre ha habido muy buenos delanteros, me he enfrentado a Karim Benzema en España, pero también hay otros como Thierry Henry, delanteros increíbles. En mi ciudad nació el ‘Pibe’ Valderrama, no lo vi jugar, pero en mi generación Falcao García que estuvo acá en Francia jugando, he tenido la fortuna de compartir con él en la Selección Colombia”, aseveró.

Para terminar, Luis Javier Suárez definió sus características como futbolista y le envió un mensaje a la hinchada del Olympique de Marsella.

“Soy un jugador que viene bien para el equipo, soy aguerrido, luchador, nunca doy un balón por vencido. En ataque siempre tengo la portería entre ceja y ceja para meter muchos goles y darle alegrías a la afición. Voy a darlo todo, dejaré pies, sudor, todo para conseguir los objetivos del club y darles muchas alegrías”, concluyó el jugador colombiano.

Cabe resaltar que Suárez ya disputó sus primeros minutos con el equipo francés y lo hizo en el partido de pretemporada contra Middlesbrough, el viernes, que fue derrota 1-0 para el Marsella.

¿En qué equipos ha jugado Luis Javier Suárez?

El atacante colombiano comenzó en Itagüí Leones, en la Primera B de nuestro balompié. Luego pasó al Granada B y al Real Valladolid B. Ya en lo profesional vistió las camisetas del Nástic de Tarragona, Real Zaragoza y recientemente en el Granada, todos en España.

