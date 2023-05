Luis Javier Suárez: "Pedir disculpas a los aficionados del fútbol por mi actitud al salir del campo"

La Real Sociedad de San Sebastián dio este martes 23 de mayo otro paso para entrar en la Liga de Campeones, que podría confirmarse este miércoles si el Villarreal no gana su partido, tras hacer los deberes contra un Almería que no pudo parar al goleador Take Kubo y que pagó muy cara la expulsión en el primer tiempo del colombiano Luis Javier Suárez.

Pero al final ganó la Real Sociedad por 1-0 y el samario Luis Javier Suárez fue protagonista de una falta innecesaria en el medio campo a Le Normand y tras revisión VAR, el delantero colombiano vio la tarjeta roja, pero cuando iba camino al los vestuarios protagonizó una rabieta monumental y dio un duro golpe al monitor del VAR.

Tras lo sucedido, el artillero de 25 años pidió disculpas por lo sucedido, por su reacción y también se refirió a la falta que le cometió a su colega de la Real Sociedad.

"Primero a nombre propio pedir disculpas a los compañeros, a la afición por mi partido de hoy (martes) , al árbitro y a todos los aficionados del fútbol por mi actitud al salir del campo y darle un golpe precisamente a la pantalla, fue intencional porque quiero pegarlo a algo, pero no es mi intención de pegarle al VAR", afirmó el futbolista colombiano al medio 'DAZN' de España.

Cuando fue consultado por la expulsión, Luis Javier Suárez aseveró que "sí fue una entrada dura".

Así fue el partido:

La segunda mitad tuvo otro color para una Real que encerró al Almería en su campo y, como un partido de balonmano o waterpolo, circuló de lado a lado hasta encontrar el hueco que le permitiera cerrar el partido.

No lo llegó a hallar porque el conjunto andaluz cerró filas aunque le tocó sufrir con la exhibición de Take Kubo, el elemento imposible de descifrar para un buen Almería en el Reale Arena.

Ficha técnica:

1 - Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Aritz Elustondo, min. 81), Pacheco, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Silva (Brais Méndez, min. 19); Kubo, Oyarzabal (Barrenetxea, min. 60) y Carlos Fernández (Sorloth, min. 60).

0 - Almería: Fernando Martínez; Pozo, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz (Embarba, min. 81), Samu Costa (Egüaras, min. 46), Puigmal (Ramazani, min. 67); Lázaro (Sousa, min. 57), Luis Suárez, Portillo (Robertone, min. 57).

Gol: 1-0, min. 45+4: Take Kubo.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Expulsó en el minuto 35 con roja directa a Luis Suárez por una entrada a Le Normand.

Incidencias: 31.574 espectadores en el Reale Arena, Se guardó un minuto de silencio por el recientemente fallecido Iñaki Alkiza. expresidente del club entre 1983 y 1992.