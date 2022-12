Luis Javier Suárez regresa al fútbol español: ya fue presentado, de manera oficial, en el Almería

El delantero Luis Javier Suárez , de 25 años, volverá al fútbol español para buscar la continuidad que no tuvo en el Olympique de Marsella . El atacante samario tuvo poca acción bajo el mando del entrenador croata

Igor Tudor, cuando aspiraba hacerse un puesto en la Selección Colombia. Este lunes, se oficializó su llegada al Almería.

Suárez llegó a la escuadra francesa el pasado 20 de julio. Las expectativas eran altas, pues el contrato tenía una extensión de cinco años y el colombiano llegaba en un gran estado de forma,

tras una gran campaña con el Granada (ocho goles en 37 partidos de La Liga).

"Un jugador con un gran potencial, Luis es un delantero rápido, potente y muy generoso. Cualidades que le permitirán adaptarse a nuestro entorno y consolidarse dentro de la plantilla de Igor Tudor", escribió el Marsella el día que anunció la llegada del jugador formado en

Itagüí Leones Fútbol Club.

Sin embargo, la historia fue distinta. Suárez no pudo encajar en el esquema de Tudor, quien le dio pocas posibilidades de demostrar su talento.

Eso sí, toca recordar el prometedor debut del colombiano en el Stade Vélodrome.

Suárez se estrenó el pasado 7 de agosto en un partido liguero contra el Stade Reims y se reportó con un doblete en el triunfo 4-1, generando un gran impacto en la hinchada 'olímpica'.

A pesar de entregar semejante 'carta de presentación', el samario no tuvo continuidad. Estuvo en siete de los 15 partidos que pudo disputar en la Ligue 1, acumulando escasos 290' minutos en campo.

En este tiempo consiguió tres goles y una asistencia.

El timonel croata se decantó por un tridente que conformaron: Alexis Sánchez, Amine Harit y Cengiz Ünder. En Champions League solo fue titular en uno de los seis compromisos que disputó el club francés. Figuró en cuatro encuentros, sumó apenas 113' minutos y no participó en los goles. El Marsella fue una de las grandes decepciones en la fase de grupos, pues se quedó inéditamente (recuerde el inexplicable gol que les convirtió Pierre-Emile Højbjerg sobre la hora en la última jornada) por fuera de los 'octavos' y de la Europa League, siendo último en la zona D.

Así las cosas, Suárez cerró su primera etapa (en caso de que el Almería no use su opción de compra o que no extienda su cesión) en el Marsella con 11 partidos jugados, tres goles y una asistencia.

Ante este preocupante escenario, Suárez volvió a España, su segunda casa futbolística. Recordemos que el colombiano llegó a este país en el 2016, cuando fichó por el Granada B.

El Almería será su segundo club español de Primera División. "La UD Almería y el Olympique de Marsella llegan a un acuerdo para la cesión, con opción a compra, del delantero colombiano. ¡Bienvenido!", escribieron los 'rojiblancos' en su cuenta de Twitter.

🤩 L U I S S U Á R E Z 🔝



✍️🇨🇴 La UD Almería y el @OM_Officiel llegan a un acuerdo para la cesión, con opción a compra, del delantero colombiano.



¡Bienvenido! ❤️🤍#LuisSuárezRojiblanco

El Marsella, que pagó 10 millones de euros por sus servicios, lo cedió hasta el 30 de junio del 2023. Antes de esa fecha el Almería tendrá que decidir qué hacer con el delantero colombiano.

Los 'indálicos', que recuperaron la categoría este año, actualmente ocupan la casilla 14 en La Liga, con 16 puntos.