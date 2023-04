Luis Javier Suárez, tras su doblete con Almería: “Llevaba tiempo sin marcar gol, fue una liberación”

Luis Suárez, delantero colombiano del Almería volvió a marcar después de nueve encuentros consecutivos sin celebrar un gol y aseguró que su doblete al Getafe "fue una liberación".

El jugador sudamericano declaró estar "muy contento" por la victoria de su equipo (1-2) y destacó que los tres puntos ante un rival directo por el descenso como el Getafe eran muy importantes.

"Un partido muy serio, sabíamos que íbamos a sufrir durante buena parte del partido y lo hemos sabido hacer. Dos goles importantes. El primero un gol muy bonito. Llevaba mucho tiempo sin marcar y fue una liberación. El segundo fue para matar el partido. Nos costó al final, porque sabíamos que el Getafe iba a competir hasta el último minuto", dijo Suárez, en declaraciones a DAZN.

Además, reconoció que la victoria en el Coliseum supuso una "alegría inmensa" para los jugadores del Almería, a quienes "fuera de casa" no le salían "las cosas".

"Hoy sabíamos que teníamos que dar un golpe encima de la mesa y así lo hemos hecho", finalizó.

Por su parte, Joan Francesc Ferrer "Rubi", entrenador del Almería, declaró este miércoles en rueda de prensa, después de ganar 1-2 al Getafe por primera vez a domicilio esta temporada, que su equipo por fin ha cerrado el debate sobre la ausencia de victorias como visitante.

"La competición por abajo está muy igualada y puede pasar de todo. De los dos partidos que teníamos ahora, este era muy importante sacarlo porque es de nuestra Liga. Y sobre todo porque ya no se hablará más de si ganamos o no fuera. Lo hemos conseguido hoy con sufrimiento y con mucho esfuerzo. Contento y a pensar ahora en el Real Madrid", dijo.

Rubi mostró su "alegría" por tener 33 puntos y declaró que sus futbolistas hicieron "un trabajo enorme". Sin embargo, dejó claro que sus jugadores todavía "no han hecho nada" pese a que la victoria es importante por haber superado a un rival directo como el Getafe.

Además, con el 1-0 del choque de ida y el 1-2 del de vuelta, superó al Getafe en la diferencia de goles particular, algo de lo que se congratuló Rubí: "En esto estamos bien posicionados porque lo tenemos mejor con el Valencia y el Getafe e igualado con el Cádiz. Tenemos un 3-1 con el Espanyol y puede ser importante. Espero que nos salvemos por puntuación y no por 'gol average', dijo.

También alabó el partido de Álex Centelles: "Ha estado inmenso con una capacidad física importante. Ha llegado al final del partido desdoblando por fuera. Tiene visión de juego, buen pie y mejora en aspectos defensivos. Estoy muy orgulloso de él, ha sabido esperar su momento", apuntó.

Asimismo, reconoció que el Almería acabó pasando apuros porque no fue capaz de marcar un tercer tanto que habría acabado con la incertidumbre en el marcador.

"Hemos intentado sacar jugadores para tener el balón y no han tenido continuidad. Y hay que dar mérito a nuestro rival, que han muerto matando. Teníamos claro que si no marcábamos el tercero el Getafe no iba a entregar el partido. Nos ha tocado sufrir y hemos conseguido la victoria", manifestó.

Preguntado por si la victoria ante el Getafe es más importante que la que consiguió el Almería frente al Almería, indicó que para él es más clave siempre "la última" que consigan sus jugadores.

"Pero si todo acaba bien para el Almería, será la del Barcelona, que el Almería nunca había ganado. Si no conseguimos el objetivo, quedará difuminada", aclaró.

Por último, indicó que en el Almería sabían que iban a vivir un "año duro" aunque tenían la ilusión de vivir un final de temporada tranquilo.

"Pero es Primera División y hay que dar la cara como lo hacemos, podemos estar muy orgullosos. Se valora mucho y demostramos que jugamos con la personalidad de intentar jugar. Eso también hay que apreciarlo", finalizó.