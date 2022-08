Luis Javier Suárez y su ilusión por su fichaje al Olympique de Marsella: "Es un gran reto para mí"

Luis Javier Suárez fue presentado de manera oficial con el Olympique de Marsella, en lo que es un gran paso en su carrera profesional, al formar parte de uno de los mejores equipos de Francia, después de su paso por España, país en el que logró actuaciones destacadas.

La presentación del delantero se dio junto a las de Rubén Blanco, Nuno y Clauss, y en la rueda de prensa, habló sobre sus nuevos objetivos, la ilusión de representar a uno de los clubes más importantes del país galo y la disputa que tendrá para ganarse un puesto en el once titular del equipo.

El colombiano ya jugó sus primeros minutos con la camiseta del Marsella, disputando un encuentro de fogueo contra el Milan, en el que fue titular. La participación de Suárez acabó en el minuto 46, cuando fue reemplazado por Arkadiuz Milik, quien será uno de los rivales en su puesto.

Debido a esto, el delantero samario habló sobre la competencia que tendrá para hacerse un puesto en el club, considerando que es buena para el equipo: "No me supone problema tener muchos compañeros en la parte de arriba, todo lo contrario, me motiva más a trabajar para ganarme un puesto en el once titular".

Además, el ariete colombiano destacó su capacidad y versatilidad para poder rendir en el ataque del equipo, a pesar de tener competencia en el puesto, con jugadores como Cedric Bakambu, Salim Ben Seghir, Konrad De la Fuente o Ahamadou Dieng, que hacen parte de la delantera del equipo.

"Tengo la fortuna de jugar bien con otro compañero o en cualquiera de los casos tirarme a una banda, no tengo ningún problema, tengo buen físico, me asocio bien y puedo jugar en cualquiera de las fases del juego", añadió Luis Javier.

El internacional colombiano podría tener su debut, este domingo, en la primera jornada de la Ligue 1, en la que el Olympique de Marsella enfrentará a Reims, en condición de local. Además Luis Javier Suárez tendrá la oportunidad de disputar la Champions League, en lo que será un sueño cumplido para el delantero.

🎙️ En su primera conferencia de prensa como jugador del OM, 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 detalla sus cualidades al ataque ⚡#OMSDR pic.twitter.com/S4RJh0cXwx — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) August 3, 2022

