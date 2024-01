Luis Javier Suárez y una dura confesión de su estado mental, luego de la lesión

Luis Javier Suárez es uno de los delanteros colombianos que desde hace varios años brilla en el fútbol internacional. Sin embargo, hace algunos meses en un partido que disputaba con el Almería, equipo que enfrentaba al Granada, tuvo que sufrir el peor momento para un futbolista: una lesión.

El atacante tuvo una rotura de peroné y , por casualidades de la vida, aquel día había sido el héroe de la jornada sin ninguna duda, pues de dicha cancha se fue luego de haber marcado un triplete.

Sin embargo, en charla con el medio 'Marca', el jugador no ocultó la complicada situación por la que tuvo que pasar respecto a su lesión, su recuperación y todo lo que hay detrás de un tan lamentable episodio como lo es este.

“Estoy bien. Todavía quedan un poco de residuos y de molestias por la zona que es muy sensible, pero hay que aguantarlo y estoy esperando a estar al 100 % para poder aportarle al equipo", fue lo primero que contó de manera calmada y optimista.

"La ovación de la afición fue muy emotiva por todo lo que significa por el proceso de recuperación. Las personas que estuvieron a mi alrededor en el club saben lo mal que lo pasé durante estos tres meses y medio, y la verdad que volver a jugar y sentir el apoyo y el cariño de la afición fue muy especial para mí”, contó emotivamente, recordando su ansiado regreso a los terrenos de juego, el cual se dio el pasado domingo 14 de enero cuando el Almería se enfrentó al Girona por la Liga de España. El colombiano ingresó en el minuto 84 y dejó buenas sensaciones tras su retorno.

Por otro lado, reveló todos aquellos horribles detalles que hay detrás de una recuperación de una lesión, como todas aquellas luchas psicológicas que tuvo que enfrentar con fuerza y dureza para seguir adelante.

“Con eso me refería a que paso por una depresión, de la que a día de hoy estoy saliendo poco a poco con trabajo, psicólogos y la gente de mi alrededor. El otro día di un poco indicios en la publicación, pero es la primera vez que lo digo en público. A día de hoy lo digo así, he pasado por una depresión, infinidad de cosas que han pasado en mi vida. Ha sido un verano muy complicado. Los directivos y el cuerpo médico lo saben y estoy muy agradecido a ellos porque se han portado de la mejor manera para entenderme en muchas ocasiones que no me he querido levantar de la cama , que no he querido venir a trabajar, de no querer hacer muchas cosas y no tener esa capacidad que antes sí tenía”, confesó el jugador abriendo su corazón.

Luis Javier Suárez con Almería

De igual manera y bajo la misma línea, dijo: “Yo creo que, sin la lesión, no habría llegado a tocar fondo porque estoy en el día a día y el fútbol me habría seguido llevando por las responsabilidades que tengo. Creo que la lesión también ha servido para reencaminar mi capacidad mental y para ver lo que está bien y lo que está mal. Por todo eso decía que había tocado fondo, porque tuve una depresión muy grande, de ir al psiquiatra y el psiquiatra diagnosticarla en un papel. A día de hoy estoy muy agradecido a Carolina, mi pareja, porque ha sido una pieza importante en mi vida. Me ha ayudado a sanar cosas. Estos tres meses han sido, más allá de la recuperación de la pierna, de recuperación sentimental y mental. Por todo ello fue mi publicación”.

Finalmente, el jugador de 26 años espera que su actuación sea la mejor en la visita al Santiago Bernabéu el próximo 21 de enero cuando su Almería se enfrente al Real Madrid.