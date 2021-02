Luis Manuel Orejuela, quieto en primera: por ahora se descartó el regreso a Gremio

El vicepresidente del Gremio , Paulo Luz, negó el contacto con Cruzeiro por los servicios del lateral derecho Luis Manuel Orejuela , quien ya había hecho parte del plantel 'tricolor gaucho'.

Revelaron la causa de la caída del helicóptero en el que murió Kobe Bryant

En los últimos días, trascendió una información en la cual se afirmaba que Gremio y Cruzeiro habían retomado conversaciones, en cuanto a la negociación por el lateral colombiano.

Sin embargo, el portal 'O Globo' informó este jueves, que Gremio negó dicha información, por medio de su viceperesidente Paulo Luz.

"No hay nada, esta información no proviene de Belo Horizonte. Este es un asunto, en este momento, cerrado. No hay negociación en el sentido de posibilidad o viabilidad de que él (Orejuela) pueda regresar a Gremio" afirmó Luz en rueda de prensa.

Agustín Palavecino, ven, ven, ven... Gallardo confirmó el arribo del volante a River Plate