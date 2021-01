Luis Muriel: "Duván y yo nos conocemos desde los quince años, nunca habrá una rivalidad incorrecta"

Luis Fernando Muriel no para de ser figura en la Atalanta , esta vez, marcó un gol en la victoria 3-1 sobre Cagliari, por los octavos de final de la Copa Italia.

De la mano de Luis Fernando Muriel, con dos asistencias y un gol, Atalanta venció 3-1 a Cagliari

Con este tanto, el atlanticense llegó a 11 en la temporadas con la 'Diosa', contando todas las competencias. Además de registros, con esta racha, el delantero de 29 años rompe con las versiones que lo señalaban como un jugador más útil ingresando desde el banco de suplentes y no como titular, a lo que él se refirió con contundencia.

“Sinceramente, nunca he tenido una tendencia como esta, con esta continuidad. Comparado con el año pasado estoy mejor, me siento más dentro del mundo Atalanta, ahora es más fácil entender la sincronización de los partidos y los movimientos de mis compañeros y todo sale más fácil ”, declaró Muriel al diario 'Eco di Bergamo', después del partido de este jueves.

"¿Salir del banco y hacerlo bien? Hay que saber interpretar los momentos. No tomé la exclusión desde el principio de manera incorrecta. Gasperini no tiene que convencerme con una excusa: respeto sus elecciones y sé que puedo ayudar al equipo tanto desde el principio como asumiendo el liderazgo. Trabajo para ser titular, no para salir al campo durante el partido. Esto me ayuda a estar preparado incluso cuando juego durante veinte minutos o media hora ”, continuó.

¡Comienza la Liga del fútbol colombiano! Dimayor confirmó la programación de la primera fecha

Publicidad

Si bien el alto nivel a puro gol que viene teniendo Luis Fernando Muriel lo ha convertido en titular indiscutible, el que ha pasado a ocupar su lugar en el banquillo de suplente es Duván Zapata . A pesar de eso, 'Lucho' admitió que hay una sana competencia con su compatriota y que lejos de haber egos o envidias, solo existen consejos entre ambos para mejorar.

"Duvan y yo somos cercanos, nos conocemos desde que teníamos quince años. Nunca habrá una rivalidad que no sea la correcta, como mucho competimos para ver quién marca más goles, pero para ayudar al equipo. En el campo nunca sucederá que no nos pasemos un balón. De hecho, nos asesoramos mutuamente. Nos sentamos uno al lado del otro en el vestuario y sucede que en el medio tiempo hablamos y nos preguntamos cómo estamos. Si anota, yo soy el primero en alegrarme y viceversa: vivimos esto de una manera hermosa, ayudándonos unos a otros, y estamos felices el uno por el otro. Y todo funciona mejor ", reveló.

El momento de Muriel en lo personal es una añadidura a la destacada actualidad que vive la Atalanta. Después de un inicio de temporada un poco irregular, encadena siete partidos invicto, en los que solo ha empatado dos. Producto de ese buen rendimiento, la 'Diosa' encarriló su camino en la Serie A y ahora es cuarta en la tabla con 31 puntos y se instaló también en cuartos de final de la Copa Italia, algo que ilusiona al atacante colombiano con levantar un trofeo a final de la campaña.

Gasperini: “Luis Muriel tiene excelentes cualidades, ha jugado todos los partidos como protagonista”

“Queremos llegar a la final y conquistar esta copa . Esto es lo que le falta a este equipo que viene haciendo grandes cosas últimamente, serviría para coronarlo. Y yo, en mi carrera, solo he ganado el torneo Esperanzas de Toulon con la Selección Colombia Sub-20, así que espero poder ganar algo y hacerlo con Atalanta sería una gran alegría".

Y concluyó: "¿Scudetto? Tenemos que pensar partido tras partido. Solo pensamos en ganar lo que está por venir. No queremos presionarnos innecesariamente ”.