Luis Muriel tiene una nueva tarea en el Atalanta: su entrenador quiere más continuidad

Luis Muriel y Duván Zapata eran los delanteros referentes del Atalanta que fue protagonista de las últimas ediciones de la Serie A. El conjunto de Bérgamo logró buenos resultados cuando la dupla colombiana estaba fina en el frente de ataque de la 'diosa'. No obstante, el panorama no ha sido el mismo a lo largo de esta temporada, pues ni Muriel ni Zapata han logrado tener la misma trascendencia de otras campañas debido también a diferentes lesiones que no les han permitido tener la continuidad que les permita una vez más sentirse cómodos y con ritmo de competencia.

Este viernes, en la previa del duelo entre Atalanta y Udinese, por la jornada 25 de la liga de Italia, Gian Piero Gasperini, entrenador del conjunto de Bérgamo, atendió a los medios de comunicación donde tocó diferentes temas de actualidad del equipo, entre los cuales aparecieron los nombres de los delanteros colombianos que siguen permaneciendo a la plantilla del Atalanta.

Por su parte, le puso una tarea más a Luis Muriel y a otros dos de sus compañeros, de los cuales aseguró que necesita "más continuidad".

"Para llegar mejor al final necesitamos más continuidad de todos, me refiero a Okoli, Pasalic, Luis Muriel. En este momento las ausencias pesan más que en otros períodos, necesitamos que todos realmente den lo mejor de sí mismos para lo que están empleados”, expresó en una de sus intervenciones el estratega italiano.

Asimismo, en otra de sus intervenciones habló sobre el tema del departamento médico en el que está incluido el 'Toro' quien no ha podido ver acción desde el pasado 11 de marzo, cuando ingresó al minuto 89 de la victoria 2-0 sobre la Lazio.

“Mañana también faltarán Scalvini, Duván Zapata y Palomino (…) ¿Se recuperarán los lesionados ante el Napoli? La atención está toda en el Udinese. No será fácil recuperar los tres, pero hay esperanza. Sin embargo, Zapata no estará disponible”, informo Gasperini.

De este modo, y según lo comentado por el entrenador del Atalanta, tocará seguir esperando para poder volver a ver a Duván Zapata en acción, quien además parece cada vez perder mayor protagonismo en el equipo, tanto así que en el reciente mercado de transferencias el delantero colombiano de 31 años ya dejó de ser intransferible.

En cuanto a Luis Muriel, se espera que pueda sumar nuevos minutos, responder al pedido de su entrenador y volver a marcar, tarea que tiene pendiente desde el 9 de octubre, precisamente frente a Udinese. Partido que quedó igualado a dos goles.