Luis Sinisterra: “Cuando tenía 8 años la guerrilla se tomó el pueblo, hubo disparos toda la noche"

El pasado 25 de mayo de 2018, ante un estadio El Campín completamente lleno , Luis Sinisterra alucinaba con la ovación que recibía Radamel Falcao García. El ‘Tigre’ dejaba el campo, en medio de aplausos durante la despedida de la Selección Colombia antes de viajar a Rusia para disputar el Mundial, con palabras de aliento para su reemplazante; un juvenil, de 18 años, que hasta ahora estaba mostrando sus primeros destellos en Once Caldas.

Sinisterra, quien diez años atrás era una de las tantas víctimas del conflicto armado que vivió nuestro país por más de medio siglo, fue llamado por el entonces seleccionador José Pékerman para que fuera ‘sparring’ del combinado nacional que iba a disputar su sexta cita orbital.

“Fue una experiencia de mucho aprendizaje. Estar con grandes futbolistas de nuestro país. Yo en ese momento era un jugador que quería salir adelante y estaba luchando por mis sueños. De verdad que entrenar con ellos a la par, te motiva y te hace pensar que puedes estar algún día ahí”, le dijo desde Holanda, el hoy jugador del Feyenoord a GolCaracol.com.

Y es que tras ser una de las revelaciones en la lista de convocados por Carlos Queiroz para los duelos preparatorios de este próximo 12 y 15 de octubre frente a Chile y Argelia, respectivamente; el extremo, de 20 años, está empezando a vivir su sueño, tras una vida llena de milagros y luchas.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de su carrera hasta ahora?

“Estuve un año sin poder jugar (2015). Boca Juniors de Cali (equipo donde se inició) no me facilitó la salida al Once Caldas porque el dueño (Hernando Ángel) tenía mis derechos de formación. Yo sentía que ya había cumplido mi ciclo allá y estaba buscando algo más grande. Me tocó acudir a instancias legales para que me dejara ir porque nunca pude ponerme de acuerdo con él”.

¿Pensó en dejar el fútbol en algún momento?

“No, nunca. En mi vida todo ha sido fútbol. Pensaba únicamente en poder llegar aquí donde estoy. Terminé mis estudios porque ahí mi mamá me impulsaba; pero yo lo único que quería era jugar”

¿Quién es su mayor consejero?

"Martha Leticia Lucumí Mina. Mi mamá. Ella es todo en mi vida. Me ha apoyado siempre. Ha sido parte fundamental en mi crecimiento. Muchas veces me castigaba con no ir a entrenar y yo quería y quería, pero sabía que había hecho algo malo y me dolía mucho. Pero todas estas cosas por las que he pasado me han servido para ser lo que soy”.

¿Qué más le pasó en su vida?

“Cuando pequeño, tenía 8 años, estábamos en el negocio de mi padre y la guerrilla estaba tomándose esa zona del centro de mi pueblo (Santander de Quilichao). No lograron a entrar al negocio porque alcanzamos a cerrarlo todo; pero hubo disparos toda la noche, nos tocó dormir ahí, no podíamos salir. Fue algo que de verdad me afectó. Fue un momento muy difícil”.

¿Nunca tuvo tentaciones de irse por otro camino?

“Si tuve amistades que se desviaron, pero yo siempre me mantuve enfocado en llegar lejos en el fútbol, tenía que seguir por el camino correcto. Incluso, ahora no soy de muchas amistades. Mi familia, unos cuantos que han estado siempre y ya”.

¿Vive solo en Holanda?

“Por ahora sí, mi mamá viene cada tres meses y en estos momentos el club me está ayudando para que pueda venir a vivir conmigo. No es fácil, pero en eso estamos. Igual este país es muy tranquilo, me he ido adaptando poco a poco. Yo no tengo problemas con eso porque soy una persona que le gusta estar en la casa descansando y disfruto mucho de eso”.

Hablemos ahora de su experiencia en el Feyenoord…

“En estos momentos estoy siendo titular. Espero seguir demostrando mis condiciones. Las cosas están saliendo bien, tengo la confianza del técnico (Jaap Stam). Me habla mucho, está muy pendiente de mí, me corrige las falencias. Desde que llegó no permitió que me fuera a otro club y yo tomé eso como una motivación para demostrar mi talento”.

¿Tuvo ofertas para dejar Feyenoord?

“Hubo rumores de préstamos de otros equipos, pero nunca fueron cosas concretas. Yo estaba esperando definir aquí si me iban a tener en cuenta o no, para ver otras opciones. Pero gracias a Dios, el técnico confío en mí y eso mentalmente me ayudó”.

¿Cómo le fue compartiendo vestuario con una leyenda como Van Persie?

“Fue genial. Aparte de ser un gran futbolista, es una excelente persona. Traté de aprender mucho de él y de verdad que es algo que me quedará toda la vida. Me fijaba en su técnica, la manera cómo se movía dentro del campo; y más allá me sorprendió su humildad y tranquilidad. Él a pesar de todo lo que ha conseguido, no se hace notar mucho y es de admirar. Jugamos en una posición parecida y traté de tomar lo mejor de él para mi carrera. Todo eso me ha servido para empezar esta temporada con nuevos aires”.

Una temporada que tuvo para usted un buen Mundial Sub-20 y esta convocatoria de Queiroz…

“Sí, claro. Estoy feliz por eso. El Mundial fue algo muy bonito. Una experiencia inolvidable. Me ayudó a tomarme confianza para ser lo que soy ahora en mi club y por abrirme las puertas a la Selección de mayores. Estoy muy agradecido con las personas que hicieron posible que yo pudiera vivir este momento”.

