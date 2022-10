Luis Sinisterra, de brillar en la Selección Colombia a ver la roja con Leeds United

Contrastes del fútbol para Luis Sinisterra. Venía de brillar con la Selección Colombia en la doble victoria frente a Guatemala 4-1 y México 3-2, en las que el extremo del Leeds United fue fundamental, marcando tres goles de los siete que anotó la tricolor en la fecha FIFA, y este domingo fue expulsado en la Premier League de Inglaterra.

No obstante, el exOnce Caldas no logró regresar de la mejor manera tras sus estelares presentaciones con el seleccionado colombiano, y en su vuelta a la Premier League, vio la roja de parte del juez central, Stuart Attwell, a los tres minutos de la segunda parte.

Este domingo Leeds United recibió al Aston Villa en la fecha nueve de la Liga de Inglaterra y Sinisterra Lucumí fue protagonista, pero no por sus goles.

Cuando transcurría el minuto 25 del encuentro entre el conjunto 'blanco' y los 'villanos', el oriundo de Santander de Quilichao recibió la tarjeta amarilla, la primera de su equipo, tras una entrada que el árbitro decidió castigar con amonestación.

Pero ahí no terminaría todo para Luis Sinisterra, pues el extremo de 23 años se ganó la segunda tarjeta amarilla al minuto tres de la parte complementaria, al obstruir un tiro libre de sus rivales, que le bastó para ver el reconocido semáforo. El número '23' de Leeds se mostró contrariado por el hecho, trató de protestar, al igual que dos de sus compañeros; pero ya no había nada que hacer. Incluso se pensó que iba a intervenir el VAR, algo que no sucedió en el duelo dominical.

Así las cosas el atacante colombiano termina con una racha de cuatro partidos consecutivos en los que venía marcando tanto en la Premier League como con la Selección Colombia, en los cuales logró cinco anotaciones en cuatro partidos, dos con el Leeds United y tres con el combinado patrio.

Esta es la primera expulsión de Luis Sinisterra en el fútbol europeo, donde además sumó su segunda y tercera tarjeta amarilla con el conjunto inglés, desde su llegada en el mercado de transferencias.

Con esta nueva expulsión, Sinisterra se convierte en el jugador 175 del Leeds United que ha sido expulsado de un partido oficial.

¿Cómo quedó el partido entre Leeds United y Aston Villa?

El encuentro entre el conjunto 'blanco' y los 'villanos' terminó en empate 0-0, en la fecha nueve de la Premier League. Que dejó a los dirigidos por Jesse Marsch en la doceava posición con nueve puntos en siete partidos disputados.