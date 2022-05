Luis Sinisterra, de los recuerdos de una toma guerrillera a estar cerca de ganar un trofeo europeo

Este miércoles 25 de mayo de 2022, se jugará la final de la Conference League en Europa, entre Roma, de Italia, y Feyenoord, de Países Bajos, que tiene en sus filas al colombiano Luis Sinisterra , quien es hombre de desequilibrio y goles en su equipo. Por esa razón, el hombre nacido en la entraña del Once Caldas de Manizales ha ocupado espacios en la prensa italiana.

De esa forma, 'Gazzetta dello Sport' le dedicó una nota titulada de la siguiente manera: "Sinisterra, la estrella de Feyenoord: de escapar a una toma guerrillera a ser protagonista del mercado".

El nacido en Santander de Quilichao hoy se encuentra en la vitrina del fútbol europeo y se habla del interés de varios clubes en contar con sus servicios, pensando ya en el segundo semestre de 2022.

Ya en cuanto al tema de violencia, basta recordar una extensa entrevista a nuestro portal de Gol Caracol, en el que confesó que “cuando pequeño, tenía 8 años, estábamos en el negocio de mi padre y la guerrilla estaba tomándose esa zona del centro de mi pueblo (Santander de Quilichao). No lograron a entrar al negocio porque alcanzamos a cerrarlo todo; pero hubo disparos toda la noche, nos tocó dormir ahí, no podíamos salir. Fue algo que de verdad me afectó. Fue un momento muy difícil”.

Pero más allá de eso, al veloz extremo también lo compararon con otra figura de nuestro fútbol y que tiene protagonismo en el balompié europeo.

"Si te gustan los ataques furiosos de Luis Díaz en Liverpool; hay un jugador muy similar en Feyenoord, también colombiano, de nombre Luis Sinisterra y quien probablemente será el verdadero obstáculo entre Roma y la Copa de la Liga de la Conferencia. Es un jugador para referenciar y tener cuidado", se indicó más adelante en la misma nota del medio italiano.

De esa forma, Sinisterra es referente y una de las principales cartas del club neerlandés para enfrentar a los romanos, que cuentan con José Mourinho en el banquillo y seguramente lo intentarán marcar de principio a fin.

