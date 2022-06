Luis Sinisterra dejó claro cuál es su futuro: ojo a las declaraciones del jugador colombiano

Luis Fernando Sinisterra fue uno de los jugadores colombianos que brillaron en la temporada que acaba de finalizar en el fútbol de Europa. Y es que el extremo nacido en Santander de Quilichao tuvo números brillantes con el Feyenoord de Países Bajos, club con el que logró convertir 12 goles en 2.417 minutos disputados en la pasada competición local de ese país.

Sus actuaciones no sólo en el fútbol neerlandés sino también en la Conference League, en la que su equipo llegó a disputar la final con la Roma, club que terminó quedándose con el título tras ganar por 1-0 en Tirana, Albania, le permitieron que otros clubes grandes del 'viejo continente' pusieran su mirada en él e intentasen ficharlo para la próxima campaña.

En los medios europeos se habló de que escuadras como el Bayer Leverkusen, Nápoles, Arsenal y Atlético de Madrid estaban trabajando para hacerse con los servicios del talentoso deportista 'cafetero'. No obstante, en una reciente entrevista, el propio Sinisterra Lucumí habló de ello.

“Esos son rumores”, fue la respuesta que dio el jugador de 22 años al medio 'Helden Magazine'.

Pero sus declaraciones no pararon ahí ya que continuó: "También he prorrogado mi contrato hasta el 2024, porque lo estoy disfrutando. Sólo si posiblemente el Feyenoord quisiera venderme y hay un club que me parece muy lindo, tengo que pensar en una posible transferencia, pero por el momento solo trabajo con el Feyenoord".

¿Qué más dijo Sinisterra?

El extremo colombiano también habló de lo que significó para la Selección Colombia no asistir al Mundial de Qatar, a realizarse entre el 21 de noviembre y el 18 diciembre en tierras cataríes.

"Perderme la Copa del Mundo fue un duro golpe para todo el país, pero también para mí personalmente, en parte porque siento que he adquirido una posición permanente como internacional después de esos dos últimos partidos internacionales", concluyó.