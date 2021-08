Luis Sinisterra: "Después de la lesión ha sido difícil; he venido trabajando por este momento"

El delantero colombiano Luis Sinisterra, al servicio del Feyenoord de Países Bajos, convirtió su primer triplete en el fútbol europeo, en el duelo contra Elfsborg, por la Conference League y entregó sus sensaciones en los medios oficiales del club.

"Fue una muy linda noche. Con todos los fans y todo el equipo hicimos un excelente trabajo", dijo de entrada el colombiano, quien fue el jugador del encuentro, este jueves.

"Es un sueño cumplido, lo venia buscando, he venido trabajando por este momento, gracias a Dios y a todo el equipo que me apoyó. Siempre he tenido ese tipo de juego, después de la lesión ha sido difícil pero ya estoy retomado mi confianza y haciendo alegrar a todo el estadio", indicó Sinisterra.

Cabe mencionar que el jugador 'cafetero', del cuadro neerlandés, sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de toda competición durante diez meses. Se recuperó a finales del pasado mes de diciembre y poco a poco ha retomado el nivel deportivo.

Publicidad

La próxima salida de Feyenoord será este domingo, frente a Go Ahead Eagles, por la segunda fecha de la Eredivise.