Luis Sinisterra, el talentoso colombiano que estaría cerca de dar el salto a la Premier League

Luis Sinisterra es noticia en los días en los crecen las expectativas por cerrar negociaciones en el mercado de fichajes del fútbol en Europa y más si se tiene en cuenta que fue una de las grandes figuras de Feyenoord en la temporada pasada, en la que dejó en evidencia su velocidad, capacidad de desequilibrio y también anotando goles importantes para su equipo.

De esa forma y gracias al prestigio que ha obtenido en el balompié europeo, al colombiano lo han puesto como una posibilidad cercana de refuerzo para un equipo de la Premier League de Inglaterra.

De esa manera, el periodista Fabrizio Romano, especialista en informaciones del mercado de fichajes, aseguró en la mañana de este lunes que Sinisterra se encuentra muy cerca de llegar a las filas del Leeds United, club que le pagaría una cifra importante de dinero al equipo neerlandés con el fin de hacerse con los servicios del futbolista de nuestro país y que incluso tuvo llamados a la Selección Colombia de mayores recientemente.

Romano también complementó la noticia asegurando que entre Leeds y Luis Sinisterra ya se realizó un acuerdo de salarios y demás arandelas del contrato.

Ahora lo que viene es esperar que los dos equipos logren llegar a un acuerdo y el jugador pueda dar el gran salto de su carrera deportiva, que ha ido a ritmo ascendente.

¿En qué equipos ha jugado Luis Sinisterra?

Luis Sinisterra nacido en Santander de Quilichao, en el Cauca, solamente ha defendido las camisetas de Once Caldas, entre los años de 2016 al 2018, y la del Feyenoord, al que llegó en 2018 y hasta la fecha. El atacante también ha defendido los colores de la Selección Colombia en divisiones juveniles y hasta la de mayores.

Los secretos de la mamá de Luis Sinisterra

"Él está preparado para todo lo que venga. Tiene una mentalidad muy fuerte, siempre quiere darle alegrías al país. De hecho, la no clasificación al mundial lo “bajoneó” bastante. Luis me decía: “mami, pero nosotros podíamos”. Lastimosamente no se dieron las cosas, a pesar de qué hay un talento grandísimo y hay jugadores de 25 años que les va a tocar esperar hasta el próximo Mundial", le dijo Martha Lucumí, madre del jugador a Gol Caracol hace varias semanas.