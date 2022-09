Luis Sinisterra es la sensación de los hinchas del Leeds United: ya tiene canción con su nombre

Sin duda alguna Luis Sinisterra ha ido conquistando los corazones de los hinchas de su nuevo equipo, el Leeds United. A punta de su velocidad, regates, goles y entrega en la cancha, el extremo colombiano se está ganando el cariño de los fanáticos de ese club inglés.

Este sábado, una vez más el exfutbolista del Once Caldas fue uno de los jugadores más importantes del conjunto blanco, en la derrota 5-2 frente al Brentford por la Premier League.

A pesar del resultado adverso, el oriundo de Santander de Quilichao logró marcar un auténtico golazo, que en su momento significó el descuento en el marcador por 2-1.

Luis Fernando Sinisterra aprovechó un saque desde la banda, que no pudo rechazar un futbolista rival, posteriormente se hizo con el balón, le realizó un 'sombrerito' a otro futbolista del Brentford para luego sacar un buen remate rastrero y vencer la resistencia del arquero local, David Raya.

Con esta nueva anotación, el colombiano suma su tercer tanto oficial con la camiseta del Leeds United, en los últimos cuatro compromisos disputados, dos en la Premier League y uno en la Copa de la Liga de Inglaterra.

Así las cosas, en las redes sociales ya aparecieron los hinchas del conjunto 'blanco' con un cántico dedicado a Luis Sinisterra.

🎵 Sinisterra ey ey

Sinisterra EYYY EYYY



Na na na na na na na na na na



He’s from Colombia! 🎵 pic.twitter.com/lOopOCfGdW — LUFC 24 (@24Lufc) September 3, 2022

Al son del 'Waka Waka', de Shakira, los seguidores del Leeds United se juntaron para cantar: "He's from Colombia (Él es de Colombia), Tsamina mina eh eh, Sinisterra eh eh, Sinisterra, eh eh. He is from Colombia (Él es de Colombia)", son las creativas líneas de la canción dedicada para el atacante de 23 años.

¿Cuándo vuelve a jugar el Leeds United en la Premier League?

El próximo encuentro de los dirigidos por Jesse March será el lunes 12 de septiembre frente al Nottingham Forest, en condición de local, a las 2 de la tarde (hora de Colombia), en el duelo válido por la séptima jornada de la Liga inglesa.