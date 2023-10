Luis Sinisterra fue criticado por ídolo del Leeds y hasta le cerró la puerta de un posible regreso

Luis Sinisterra es uno de los futbolistas colombianos que intenta demostrar su talento en la Premier League, ahora con los colores del Bournemouth. El oriundo de Santander de Quilichao descendió en la temporada anterior con el Leeds United, e incluso alcanzó a disputar algunos minutos en la Championship antes de ponerse la camiseta de las 'cerezas'.

En el Bournemouth, escuadra en la que estuvo hasta la pasada campaña Jefferson Lerma, el extremo de nuestro país aún no ha podido demostrar todo su talento con el balón; no ha tenido la participación anhelada. Lo cierto es que en las últimas horas, la prensa británica hizo eco de algunas declaraciones de Jon Newsome, uno de los ídolos del Leeds United.

Newsome, que estuvo entre 1991 y 1194 en el Leeds, habló de los futbolistas que decidieron irse del club tras el descenso a la Championship, que según él, "le dieron la espalda" al equipo y que no deberían volver en el futuro, entre ellos mencionó a Luis Sinisterra.

Luis Sinisterra en su etapa con el Leeds United. OLI SCARFF/AFP

"Creo que Jack Harrison no debería ser incluido en esa discusión (cedido al Everton antes del descenso), ¿pero algunos de los otros? Absolutamente. Luis Sinisterra, Tyler Adams, Marc Roca, Brenden Aaronson, Diego Llorente, etc... son jugadores que no serían bienvenidos de regreso", expresó Jon Newsome en una entrevista que concedió a la 'BBC' radio.

Publicidad

Pero ahí no pararon las declaraciones por parte de uno de los referentes del Leeds, que complementó lo siguiente: "La otra cosa es que no es toda su responsabilidad, pero fueron los jugadores que hicieron que el club descendiera. Fueron los que no fueron lo suficientemente buenos en el nivel de la Premier League".

Recordemos que Luis Sinisterra está cedido en el Bournemouth por una temporada con opción de contra. Con el Leeds United, por su parte, tiene contrato hasta el 2024.

¿Cuál es el próximo partido de Luis Sinsiterra y el Bournemouth?

El siguiente reto del extremo colombiano y su club será este sábado 28 de octubre, en condición de local, frente al Burnley a partir de las 9:00 de la mañana, en horario de nuestro país.

Publicidad

¿Cómo le ha ido a Luis Sinisterra con las 'cerezas'?

El futbolista, de 24 años, ha disputado 81 minutos con el Bournemouth en la actual temporada de la Premier League, siendo repartidos en tres partidos: Chelsea (17 minutos), Arsenal (31 minutos), y frente al Everton, que actuó en 33 minutos. Además fue suplente contra el Brighton y contra el Wolverhampton no fue convocado.