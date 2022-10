Luis Sinisterra: “He ganado confianza, comencé a jugar mejor y he encontrado mi lugar en Leeds”

Luis Sinisterra se ha convertido en una de las figuras del Leeds United y cada partido se va ganando la confianza y el cariño de los hinchas del equipo inglés.

Y el propio atacante colombiano habló de su presente en suelo británico y lo bien que se está sintiendo con el respaldo que tiene de los aficionados, y del cuerpo técnico.

“Voy muy bien, la acogida aquí en Leeds United fue muy cálida y el técnico Jesse Marsch inmediatamente expresó su confianza en mí. Rápidamente me he sentido como en casa aquí. He encontrado mi lugar tanto en el Leeds como en la Selección Colombia. He ganado más confianza, así que automáticamente comencé a jugar mejor”, afirmó de entrada en charla con ‘Voetbalzone’.

En otro tema Sinisterra se refirió a la expulsión que recibió en la Premier League, algo de lo que ya aprendió y de lo que espera no se vuelva a repetir, ya que lo afectó a él y al equipo.

“Eso no volverá a suceder, no estoy exactamente seguro de lo que sucedió y no fue una acción por frustración, fue un momento inconsciente. Pero para ser justos, tanto la primera tarjeta amarilla como la segunda se dieron con facilidad. En cualquier caso, la tarjeta roja fue inesperada para mí”, aseveró.

Acá más declaraciones de Luis Sinisterra:

*Aún recuerdo al Feyenoord

“Extraño Feyenoord, solo vine a Leeds porque era un sueño jugar en la Premier League, pero extraño a todos allá. Los aficionados son fantásticos y también dentro del club la gente es genial. Todavía estoy en contacto con algunos de los miembros del personal y excompañeros de equipo y veo casi todos los partidos”

*Robin van Persie, un ‘maestro’

“Siempre digo que Robin van Persie fue sin duda el mejor jugador con el que jugué en el Feyenoord. Estuve en el equipo con él durante aproximadamente un año y medio y aunque ya estaba en el final de su carrera, tenía tantas cualidades. Fue muy agradable verlo jugar y he aprendido mucho de su toque y de su movimiento sin balón porque siempre estaba en el sitio adecuado”.