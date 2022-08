Luis Sinisterra hizo su debut oficial con Leeds en la Premier, en empate 2-2 frente al Southampton

¡Y llegó el día en que Luis Sinisterra debutó oficialmente con el Leeds United! Se dio este sábado en el empate 2-2 de su equipo que visitó al Southampton, en duelo de la segunda jornada de la Premier League.

El jugador colombiano, que inició el partido que se disputó en el St Mary's Stadium en el banco de suplentes, ingresó al minuto 84 en lugar de su compañero Daniel Owen Jaime.

Publicidad

Sinisterra Lucumí se vio concentrado y enfocado antes de su ingreso y ya en la cancha, en los pocos minutos que estuvo, dejó buenas sensaciones, ya que se intentó asociar con sus compañeros del Leeds, se vio rápido en la toma de decisiones dentro del césped; mostró destellos del fútbol con el que brilló en la temporada pasada en el Feyenoord, de Países Bajos.

El exjugador del Once Caldas no había podido debutar con su club debido a que se estaba recuperando de una lesión en el tendón de la corva, que se produjo en la pretemporada. Ahora, ya con su estreno de manera oficial, se espera que el nacido en Santander de Quilachao siga sumando minutos y por qué no jugar de titular en los próximos partidos del Leeds United en el campeonato inglés.

Ya en los goles del partido, fue el equipo de Sinisterra Lucumí el que se fue arriba en el tablero por medio de dos goles de Rodrigo al minuto 40 y 60, respectivamente, pero el Southampton lo igualó gracias a las anotaciones de Aribo, al 72 y de Peters, al 81.