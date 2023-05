Luis Sinisterra, una de las ausencias principales del Leeds: así lo confirmó su nuevo DT

La Liga de Inglaterra se encuentra en su etapa final, los equipos en la punta luchan por el título y los de abajo buscan hasta el cansancio no descender. En medio de este último panorama se encuentra el Leeds, club que no vive su mejor presente y que no cuenta con Luis Sinisterra por lesión. El director técnico Sam Allardayce recordó de nuevo que no dispone del colombiano para los próximos juegos.

“Solo tengo lesionados a Dallas, Adams, Sinisterra y Cooper. El resto, alrededor de eso, elegiremos un equipo y un sistema hoy”, fueron las palabras del nuevo DT del Leeds.

Y es que el exFeyenoord no ha tenido la mejor de la suertes, si bien ha marcado goles y ha demostrado ser uno de los factores diferenciales, las lesiones y las molestias físicas le ha pasado factura y no le han permitido la regularidad a la hora de jugar.

Ya son dos las lesiones en este 2023, la primera fue en febrero en medio del partido contra el Manchester United. Regreso a principios de marzo y su titularidad le dio un nuevo aire al Leeds. Tres goles en ocho partidos lo pusieron como figura, pero justamente en el último juego contra el Leicester City, a quien le anotó, sufrió una dura entrada que lo obligó a retirarse de los terrenos de juego al minuto 30.

Publicidad

Una vez terminó en el encuentro, el exentrenador Javi Gracia dejó en claro que la molestia de Sinisterra es grave. "Luis no va a poder jugar en lo que falta de temporada. Creo que es algo en el ligamento del tobillo", dijo el español.

Más allá de eso, lo que realmente molestó a Gracia fue que la dura entrada sobre el colombiano que ni siquiera fue sancionada. "Todo sucede porque el árbitro decidió que no era falta. Ni tarjeta amarilla", complementó el estratega que recién fue despedido del club.

De esta manera, lo único claro es que Sinisterra deberá seguir proceso de recuperación y esperar si el Leeds logra mantener la categoría en la Premier League o si en la temporada 2023-23 volverá de nuevo al Championship.

Publicidad

Por lo pronto, Sam Allardayce de la mano de su asistente Robbie Keane, exgoleador irlandés, tendrán que sacar a flote uno de los equipos más tradicionales de Inglaterra, que además tendrá una dura tarea este sábado a las 9:00 a.m. (hora Colombia) contra el Manchester City en el Etihad Stadium.