Luis Sinisterra volvió a su mejor nivel en el Leeds y para un exjugador es pieza clave en el equipo

En la Premier League, considerada una de las mejores ligas del mundo no hay espacio para los errores y dar ventajas, por eso, Leeds quiere rematar de la mejor manera en este final de temporada para mantenerse y no descender. Luis Sinisterra ha vuelto a demostrar en los partidos recientes que es ficha clave y marca diferencia en la zona ofensiva del equipo. Tal ha sido su desempeño que un exfutbolista le dio el visto bueno y espera seguirlo viendo como inicialista.

“Este equipo necesita jugar con fuego y también necesita elegir el equipo correcto. Gnonto y Sinisterra, está bien, no te dan mucho a la defensiva. Pero están tan avanzados con este estilo de juego y presionando, por eso sería mejor que lo hicieran, poniendo a los dos jugadores atacantes en el campo”, fueron las palabras de Joe Cole, exjugador recordado por su paso en el Chelsea, al portal 'BT Sport'.

El colombiano estuvo por fuera de las canchas poco más de un mes, luego de estar ausente del 8 de febrero al 11 de marzo por una lesión. En su retorno, ya se reportó con dos anotaciones, una frente al Nottingham Forest y la más reciente en el duelo contra el Liverpool.

Presión en ofensiva, velocidad y buen remate, son las principales armas de Sinisterra, quien llegó procedente del Feyenoord de Países Bajos y que ya suma 4 goles en 18 partidos con el Leeds.

Publicidad

Y es que el punto vista de Cole en una escuadra que no tiene un mañana en el tema del descenso, si bien en este momento no están en la zona roja, un solo punto los separa, y a falta de seis jornada para culminar la temporada, no se pueden dar el lujo de ceder, sobre todo teniendo cuenta que tardaron 16 años (2004-2020) en regresar a la máxima categoría del balompié inglés.

Con 29 unidades, producto de 17 derrotas, ocho empates y siete derrotas, Leeds tiene juegos contra rivales de alto calibre que no suponen una tarea nada fácil mantenerse en primera división. Leicester City, Bournemouth, Manchester City, Newcastle, West Ham United y Tottenham, son los equipos con los que deberá no solo medirse sino sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Dicho esto, los 'blancos' no tienen la oportunidad de jugar contra Everton, Nottingham Forest y Southampton, para descontarles unidades a rivales directos en la lucha por no caer de nuevo al Championship.