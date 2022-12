Luis Suárez: “la Selección Colombia no pasa por buena racha de gol, espero tener una oportunidad”

El atacante nacido en Santa Marta y que tiene un buen rendimiento con Real Zaragoza, en la Segunda División de España, tiene grandes sueños de cara al futuro.

Un total de 14 goles en la LaLiga 2 lleva Luis Javier Suárez Charris. Joven delantero de 22 años que ha deslumbrado en España por su capacidad goleadora, y que tiene claras ilusiones a futuro.

Publicidad

Y es que 32 lanzamientos a portería dan muestra de su sed de gol. Además, el samario tiene nacionalidad española, pero quiere jugar con la Selección Colombia.

Desde Zaragoza, el ariete habló con GolCaracol.com y abrió su corazón para dialogar de diferentes temas de su devenir.

¿Quién es Luis Javier Suárez?

“Mi carrera profesional empezó en Leones, jugué algunos partidos y gracias un intermediario, conseguí una prueba en la Sampdoria y ahí aprovechó Udinese, que es de los mismos dueños de Watford, los dueños de mi pase. Se llegó a un acuerdo para ir al Granada, luego voy a préstamo al Valladolid B, después al Nastic y luego al Zaragoza”.

Publicidad

¿Cuáles son sus características de juego?

“Soy un jugador rápido, fuerte, potente en velocidad con el arco entre ceja y ceja, que no le tiembla las piernas para tirar a portería, que puede jugar en todo el frente de ataque, pero me siento cómodo de centro delantero o de segunda punta”.

Publicidad

Primera temporada con Zaragoza y ya brillando.

“Aquí en Zaragoza, desde el primer momento me ha trasmitido el cariño, cada vez que meto un gol la grada se enloquece. Al ser el goleador del equipo me tienen un aprecio especial, cada vez que me sustituyen siempre me aplauden y se ponen en pie y eso es importante para mí”.

¿Cómo es el tema de su doble nacionalidad?

“Sí, yo tengo la nacionalidad española y si en algún momento me llaman y yo decidiera jugar con España, jugaría sin ningún problema con ellos. Sin embargo, mi prioridad es Colombia”.

Publicidad

¿Ve cerca un llamado a la Selección Colombia?

“Sabemos que en la actualidad hay buenos delanteros con buenas actuaciones, caso Luis Muriel, Duván Zapata, Falcao García, siempre va a ser un referente de los delanteros colombianos, no se pasa por una buena racha de gol en la Selección, pero confiamos que podamos volver al gol y a nivel personal espero que en algún momento pueda tener la oportunidad”.

Publicidad

¿Tiene otros sueños a futuro?

“Yo lo que quiero es llegar a Primera División, cumplir mi sueño de niño de jugar en esa categoría y más hacerlo en Europa sería una alegría máxima y el sueño de todo futbolista. Uno que viene tan abajo luchando y que se vean los frutos del esfuerzo, es una satisfacción grande”.

¿Le gustaría jugar en cuál o cuáles equipos de Europa?

“Me gusta la liga inglesa, creo que el Manchester United y el Liverpool o el Inter son equipos en los que me gustaría jugar”.

Publicidad

Por su buen momento ¿tiene ofertas de otros clubes?

“Ese tema lo maneja mi representante, yo hablo en el terreno de juego y si hay que seguir en Zaragoza, o pasar a cualquier equipo en Primera División, que así sea, pero voy a ir paso a paso”.

Publicidad

¿Cómo le fue en las fiestas de fin de años sin su familia?

“Es un sacrificio que uno hace, por las cosas que uno se propone y hay que hacer sacrificios como el dejar a la familia. Pero cuando uno tiene uno meta bien marcada hay que esforzarse”.