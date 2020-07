Luis Yanes, el único colombiano que jugó en Lille: “Morelos llegaría a uno de los mejores de Europa”

Desde que Alfredo Morelos empezó a deslumbrar con goles y buenas actuaciones en Rangers, es en estos momentos en los que más cerca ha estado de dar el salto a una liga más competitiva, según la prensa en Europa.

En Escocia, el nombre del delantero colombiano es ‘pan de cada día’ en todos los medios, y ahora lo es más desde que Lille haya mostrado la iniciativa de poner sobre la mesa alrededor de 20 millones de euros para hacerse con sus servicios.

De concretarse ese negocio, Morelos se convertiría en el segundo colombiano en ponerse la camiseta roja de este equipo francés.

El primero, Luis Alfredo Yanes; quien habló con GolCaracol.com y en sus recuerdos guarda ese paso por el Viejo Continente, por allá en 2007, después de haber brillado con Santa Fe.

¿Cómo se dio su paso al Lille?

“Por ese tiempo hice una buena Copa Libertadores con Santa Fe y venía de ser subcampeón del fútbol colombiano. Entonces, el representante oficial del Lille, después de haber concluido su seguimiento de varios meses y haberme visto en varias oportunidades, tomó la decisión de ficharme comprando mis derechos deportivos”.

¿Cuál fue su primera impresión al llegar a Francia?

“Buena. Me recibieron los hinchas y me pusieron un traductor, más allá de que la gente del club se esforzaba por hablarme en español. Claro, al pasar los días; la cultura y el idioma me dificultó poderme expresar con mis compañeros. Pero al final lo importante es que reconozcan que uno va con la ilusión de ir a hacer las cosas bien”.

¿Con qué se encontraría Alfredo Morelos en caso de fichar por Lille?

“Le va a gustar mucho la Liga de Francia. Va a llegar en un momento ideal de su carrera. Viene de marcar casi 30 goles en la temporada y ya está adaptado al fútbol europeo. Además, Lille es una ciudad perfecta para él; universitaria, con unos aficionados que apoya mucho al equipo. Le aconsejo que siga demostrando ese sentido de pertenencia porque allá valoran de inmediato al jugador que se entrega”.

¿En estos momentos es el equipo ideal para Morelos?

“No podría decirlo porque supongo que él quiere llegar a lo más alto de su carrera. Pero me alegraría mucho que por segunda vez en la historia, un futbolista colombiano jugará en el Lille”.

¿Cuál fue su mejor experiencia en Lille?

“Haber jugado con grandes futbolistas. Hoy recuerdo mucho el poder compartir por mucho tiempo con Eden Hazard, hacer dupla con Michel Bastos y haber estado en el último partido oficial de Patrick Kluivert. La verdad todo eso fue una experiencia inolvidable”.

¿Qué anécdotas le dejó todo eso?

“Bueno, con Hazard como éramos vecinos; me pedía el favor de llevarlo y traerlo todos los días al entrenamiento. Por esa época, él no sabía manejar y no tenía carro. Nos hicimos muy amigos a pesar que al principio nos tocaba hablar por intermedio del traductor del celular”.

¿Qué diferencias hay entre el Lille de esa época al de hoy en día?

“Bastantes. Yo jugué en un Lille que tenía grandes jugadores, pero estaba en formación. Con poco recorrido internacional. El de hoy en día compite al nivel de los grandes de Europa, es uno de los mejores. A ese Lille llegaría Morelos, un equipo reconocido en Champions y que esta temporada quedaron cuartos”.

¿Entonces este sería un gran paso en la carrera de Morelos?

“Debería estar feliz en caso de llegar a competir a la Liga de Francia. El solo hecho de saber que se va a enfrentar a jugadores que están considerados dentro de los mejores del mundo; debe ser una satisfacción.

Para terminar, ¿qué anda haciendo en estos momentos de su vida?

“Estoy en quinto semestre de Tecnología Deportiva. Haciendo cursos virtuales y actualizándonos gracias a Inder Santander y aprendiendo para poder seguir ligado al fútbol profesional”.

