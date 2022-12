Macnelly Torres, firme en Paraguay por una razón: “Libertad va a jugar Copa Libertadores”

En los últimos días se habló sobre el interés del barranquillero por volver a la Liga Águila y precisamente a Millonarios. En Paraguay no hay mucho conocimiento del tema y todo parece indicar que seguiría con el club ‘gumarelo’.

Cada vez que se acerca el mercado de pases en el fútbol colombiano, el nombre de Macnelly Torres 'sale al baile'. Pese a estar en Libertad, de Paraguay, y de aún tener contrato vigente por un año más; en los últimos días surgió una versión que indicaba que el barranquillero tendría interés de entrar en contacto con Millonarios.

Torres Berrío, de 35 años, disputó 23 juegos con Libertad y apenas anotó dos goles; estuvo en cancha durante 1002 minutos y debutó el 23 de enero de 2019. La suerte no ha estado del lado del futbolista, de quien se dice llegaría al ‘embajador’. Sin embargo, desde Asunción indicaron que su futuro estaría en el 'gumarelo'.

GolCaracol.com habló con el experimentado periodista Arturo Rubín, relator y comentarista de ‘Fútbol a lo Grande’, quien entregó su punto de vista sobre lo que le podría deparar a Macnelly el año nuevo.

¿Qué pasa con Torres en Paraguay?

“Cuando Macnelly recién llegó a Libertad tuvo problemas de lesiones, no estaba bien físicamente, pero en los últimos partidos ha demostrado un gran nivel y ha venido en alza. Me pareció que era cuestión de tiempo y de adaptación, porque Libertad tiene un plantel muy respetable. La calidad del colombiano no se niega, pero un par de problemas han hecho que no haya tenido mucha continuidad, solo en los últimos partidos la vio y eso sí se reconoce que es un excelente asistidor”.

¿Por qué en los últimos juegos sí ha sido importante?

“Tiene condiciones innatas del colombiano, manda muy la pelota al fondo, busca los espacios vacíos, pero se esperaba más de él; no se pone en tela de juicio su capacidad, pero hay que aceptar que él ha sido muy intermitente acá en Paraguay”.

Ante esa falta de minutos, ¿el jugador saldría del ‘gumarelo’?

“Acá en Asunción no se tiene ninguna clase de rumor sobre una salida del jugador. Periodísticamente todo se mantiene en reserva, acá no se conoce nada de ello, es muy probable que continúe”.

¿En Paraguay no hay conocimiento de una opción de venir a Millonarios?

“No. Aquí no se ha comentado nada de eso, ni de opción, ni de interés por parte del jugador. Quizá, el fin de semana que viene, días en los que termina la Liga acá, se hable algo del tema, pero todo parece indicar que sigue”.

¿Es poco probable que Torres deje a Libertad?

“Según lo que se dice acá, sí. Además, Libertad es un equipo que tiene cupo fijo para la fase de grupos de Copa Libertadores. Tengo entendido que en Colombia van otros equipos a la competición continental”.

En términos generales, ¿qué tal les ha parecido el trabajo de los colombianos en el club?

“Bueno. Eso sí, hay que aclarar que Álex Mejía tuvo más partidos que Macnelly Torres, de él sí pudimos ver mucho, es fuerte en la mitad de la cancha, y a diferencia del creativo, casi nunca sufrió lesiones”.