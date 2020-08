"Malo para ti": así defendió técnico de América ante la prensa a Roger Martínez

Sin jugar su mejor partido y confundido por el planteamiento del Necaxa lució en la noche del viernes América de México y por eso no pasó de la igualdad, en duelo de la tercera fecha del torneo mexicano.

Y al final vinieron los integrantes en rueda de prensa, en los que el técnico Miguel Herrera se mostró a la defensiva e incluso tuvo una postura firme cuando le preguntaron por el rendimiento de Roger Martínez en dicho encuentro.

Juan Guillermo Cuadrado se quedó sin técnico: Juventus despidió a Maurizio Sarri

"Malo para ti, a Roger es un jugador al que van a estar cuidando más (los rivales), lo están chocando, lo están incomodando, no quiere decir que haya hecho un partido tan malo, a lo mejor no fue el Roger del partido pasado, sigue recibiendo muchísimas faltas, e infortunadamente no pudo generar el fútbol de fechas pasadas, pero en general viene haciendo las cosas bien", contestó con vehemencia el técnico Miguel Herrera, de las 'Águilas', ante un cuestionamiento sobre el desempeño del atacante colombiano.

Después de haber estado en entredicho su continuidad en América, de incluso haber causado malestar entre directivos y del propio Herrera por propuestas del pasado para irse a Europa y que no se pudieron cristalizar; ahora Martínez es titular y cuenta con el respaldo de su entrenador que lo protegió ante las críticas de la prensa, tras una mala salida.

¡Todos quieren a Pep! Los elogios de la prensa inglesa hacia Guardiola no paran