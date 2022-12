‘Manga’ Escobar: “Quedé como si hubiera sido el único que se fue de joda antes de un entrenamiento”

“Existe el miedo por los antecedentes que he tenido, pero ahora estoy más maduro, no soy el mismo chico de siempre”. Las confesiones del atacante vallecaucano, que está libre y busca equipo.

La imagen que se tiene en Colombia de Andrés ‘Manga’ Escobar no es buena. Es la de un jugador discutido, que pese a sus condiciones innatas ha visto su carrera sin mayor desarrollo y proyección en los últimos años.

‘Manga’ reconoce que su presente no es bueno y que está pagando las consecuencias de algunos de sus actos, pero no pierde la fe y trabaja todos los días para volver a sentirse querido y recuperar la alegría que le da el fútbol.

También dice haber aprendido de sus errores y ser una persona diferente, más madura, que espera tener “la posibilidad de revertir la situación en algún momento”.

“Los errores que cometí me marcaron, pero ya pagué o estoy pagando, la verdad no sé. Independientemente de eso, tengo mucha felicidad de tener un hijo, mi familia y estoy feliz por lo que me ha tocado”, asegura.

El futbolista, de 28 años, rescindió su contrato con su último equipo, el Alagoano brasileño, según él, porque se atrasaron tres meses en los pagos, y ahora se entrena de manera particular mientras le llega una oferta para continuar con su carrera.

Desde Cali, Escobar Díaz atendió este jueves a GolCaracol.com y habló de su última etapa en el fútbol brasileño, su dilatada trayectoria y el deseo de regresar al equipo de sus amores, el Deportivo Cali. Además, hizo un acto de contrición y dijo que con los años ha cambiado en varios aspectos.

¿Cómo fue ese último paso por Brasil?

“Bien. Brasil siempre me ha tratado bien, jugué varios partidos, marqué varios goles, pero en estos últimos tres meses no pude jugar por una lesión, y ahora estoy acá en Colombia, poniéndome a punto y esperando”.

¿Y ha recibido llamados del fútbol colombiano?

“Hasta ahora no he recibido ofertas del fútbol colombiano. Mi presente no es bueno y es entendible, de todas maneras, no pierdo la fe y sigo trabajando”.

¿Usted cree que sus errores han sido determinantes para que no lo busquen de otros equipos?

“No me cabe la menor duda que es por lo personal que no me han buscado de otros equipos. Pero como te digo, ya pasé por eso, ya aprendí de los errores… Es que mirá, quedé como si fuera el único jugador que se hubiera ido de joda antes de un entrenamiento. No justifico lo que pasó, pero he visto muchos casos de jugadores que han hecho lo mismo y llegan al camerino, piden que la prensa no se entere y ya está. No los exponen de la manera que lo hicieron conmigo. Hubo maldad. En el momento que acepté que cometí un error, yo estaba fuera del Tolima, no había necesidad de exponerme así ante el país. Que se tomen fotos al interior de la institución para afectar a un jugador, no se ha visto nunca, ni creo que se vea. Me pasó a mí y a veces pienso que solo hubo un caso en el mundo y me pasó a mí”.

¿Le gustaría regresar al Deportivo Cali?

“Sí, porque siempre ha sido mi casa y por eso siempre la primera opción la va a tener el Cali. He tratado de tener acercamientos para ver si hay una posibilidad de volver. Ellos me preguntan por el salario, pero les digo que la plata para mí pasa a un segundo plano, lo más importante es tener minutos, poder jugar, sentirme querido por la hinchada del Cali”.

¿Y por qué cree que su nombre no es tenido en cuenta en el Cali?

“Porque existe el miedo por los antecedentes que he tenido, pero de todo se aprende, ahora mismo estoy muy maduro para el fútbol, ya tengo 28 años, no soy el mismo chico de siempre. Espero tener la posibilidad algún día de revertir la situación”.

Cuando usted se dio a conocer, era considerado uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol colombiano, ¿por qué no se pudo consolidar?

“Hubiera querido ser uno de los mejores del país, pero a veces no es todo como queremos, hay un propósito para cada uno de nosotros. Y no estoy donde quiero, pero no estoy donde estaba. No todo ha sido malo durante mi carrera, pero hay gente que solo miran lo malo de las personas. Esto es lo que me tocó hoy y lo acepto. Lo único que quiero es volver a jugar, reaparecer en algún equipo”.