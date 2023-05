Manolo Cano, DT de Atlético de Madrid, lamentó la ausencia de Leicy Santos en la final de Copa

Previo al duelo contra Real Madrid femenino por la final de la Copa de la Reina, el entrenador del Atlético de Madrid, Manolo Cano, se refirió a este importante encuentro, donde tendrá que enfrentar al poderío ofensivo de Linda Caicedo, con la grave ausencia de Leicy Santos por lesión.

Referente al tema principal, que respecta a la baja de la mediocampista colombiana, el estratega ‘colchonero’ lamentó su pérdida, pero confía en que el resto de jugadoras sacarán la ‘casta’ para salir adelante: “Hasta última hora hemos hecho todo lo posible por tener a todas las jugadoras disponibles, pero al final no es que esté o no esté, sino que pueda dar su mejor nivel. Llega un poco justa a la final”.

Sumadas a sus declaraciones, la capitana de Atlético de Madrid, Dolores Gallardo Núñez, reconoció que la ausencia de Leicy Santos es difícil de superar: “Sabemos que Leicy es una jugadora muy importante para nuestro equipo. Por desgracia lleva una temporada marcada por las lesiones y esperamos que el año que viene pueda ser más regular”.

Por otra parte, Manolo Cano no pasó por alto el hecho que enfrentará a una de las jóvenes promesas del fútbol femenino a nivel mundial: Linda Caicedo, de quien prevé un gran duelo en el ataque, pero no solo resalta su potencial, sino el de todo el equipo como conjunto.

“Un equipo no es solo una jugadora, hay que hacer trabajo colectivo, basarte en las ayudas. Estar juntas y ser intensas. Hacerlas trabajar en defensa, no nos centramos en una jugadora sabiendo que llegan jugadoras como Weir o Linda, que desde que llegó ha venido de menos a más se ha ido incorporando y dando un rendimiento que en este momento es muy bueno, pero nosotras nos concentramos en lo colectivo en contrarrestar al Madrid como equipo y no por individualidades”, dijo el entrenador.

Por otra parte, el entrenador ‘colchonero’ declaró que este será su juego más importante en su carrera profesional: “Me ilusiona la final. He podido ganar algún título en este club. He vivido momentos muy bonitos en el fútbol en anteriores etapas. Pero el partido más importante de mi etapa como entrenador es el de mañana. Supone ganar un título con mayúsculas. Nos ha costado muchísimo y nos merecemos ir a por ello. Sería poner la guinda a un proceso de crecimiento”.

“Hemos hecho todo lo posible por tener a todas las jugadoras disponibles. Pero no es un tema de llegar o no al partido de mañana. Lo importante es que estén a su nivel. Es complicado que pueda llegar. Ha llegado un poco justa”, concluyó.