Manuel Loaiza, el colombiano que pide a gritos irse del país para jugar fútbol: en Costa Rica lo esperan

Es colombiano y la reanudación del torneo de fútbol costarricense lo cogió en nuestro país. Ahora es incierto si pueda defender con prontitud el arco de La U Universitarios FC.

Para Manuel Loaiza se le ha hecho una proeza retornar a Costa Rica después de la pandemia del coronavirus. Ahora se encuentra en su Cali natal esperando llenar una serie de formularios para que pueda retornar a su equipo.

Cuando armó en enero de este 2020 la maleta para encarar su experiencia en el fútbol profesional de Costa Rica, lo hizo lleno de ilusiones y sueños. La U Universitarios FC le abrió las puertas, después de haberse formado en el Cali, de jugar durante un par de temporadas en el Atlético, de la Primera B de nuestro país, y hasta en el Viejo Continente.

Estuvo en España y casi lo hacen quedar como ilegal cuando jugó en Alcorcón. Sus papeles se le vencieron, y no hubo solución. Centroamérica fue su siguiente destino. En Panamá ‘le pintaron pájaros en el aire’, al llegar, su contrato no era el ofrecido.

Retornó a Colombia, y le salió la oportunidad del fútbol costarricense. Sin embargo, tras el debut, auspicioso por demás, a Loaiza Quintas se le atravesó en su camino la suspensión del torneo ‘tico’ por la pandemia del coronavirus.

"Cuando todo empezó el equipo nos autorizó, a otro colombiano y a mí, para volver al país. Y vea ahora lo que sucede. Ya volvieron a retomar el torneo y no he podido devolverme a Costa Rica. Y más porque me siento bien, estuve entrenando en la cancha del lado de mi casa en Cali", contó el valluno a GolCaracol.com.

Pero además para Manuel hay un tema personal que le inquieta, en caso de que pueda finalmente viajar a territorio costarricense. Y todo porque hace poco se casó. Así lo comentó: “en Costa Rica a nosotros los colombianos nos piden visa costarricense, o si tenemos la americana, no hay problema. Entonces mi esposa hizo todos los trámites para viajar, pasó todo esto del virus y no se dio. Por ahora no puedo viajar con ella porque falta que vaya a la embajada en Bogotá, y termine un permiso que debe tener”.

El presente de La U no es el mejor y por eso él considera vital poner su grano de arena, “nosotros estamos en una posición complicada en el torneo y si jugamos debemos ganar. Dios quiera todo salga bien, pero necesito viajar lo más pronto para poder llegar, entrenar y sé que estoy en toda la posibilidad de pelear el puesto de nuevo”.

Nuestro representante quiere triunfar y así lo dice con evidentes ansias: “en el club ellos han estado al tanto de todos mis entrenamientos, gracias a la cancha de aquí al lado y, por lo menos, he estado con ritmo, a diferencia de a otros compañeros que les toca ocupar la sala o el garaje”.

Ahora, el vallecaucano hace lo imposible para volver a aquel país. Recurriendo a medidas poco habituales para alguien de a pie: “con plata del club, de mi representante, del otro colombiano y mía estamos intentando conseguir un vuelo chárter. La Federación de Costa Rica tiene que enviar una carta a la Aeronáutica Civil de Colombia para que podamos volar y aterrizar en San José sin problema. Un buen dinero. Lo de un vuelo humanitario es casi que imposible”.

Y sobre la competencia costarricense señaló que, “acá en Colombia digamos que no le dan mucho valor a esas ligas de Centroamérica. Costa Rica es catalogada como la segunda mejor liga de esta zona, después de México”.

Manuel Loaiza Quintas espera viajar lo más pronto posible y hacer presencia con su equipo, que precisamente volvió a la acción el pasado miércoles, perdió 1-3 contra Santos, y la situación comienza a preocupar, aún más porque son últimos.

