Manuel Palacios, el colombiano que sobrevivió al coronavirus en Corea del Sur: “Este virus no es un juego”

El delantero chocoano, de 27 años, no ha podido debutar con Pohang Steelers, equipo con el que firmó por los próximos tres años en diciembre pasado, justo cuando estalló toda esta problemática ambiental en China.

Corea del Sur ha sido todo un ejemplo en medio de esta crisis que está viviendo el mundo entero a causa del coronavirus. El país asiático, el segundo territorio en el que se dispararon los casos de contagio (más de ocho mil hasta el momento), en la actualidad ha demostrado tener la mejor estrategia para combatir a esta pandemia; apostándole a las pruebas gratuitas, el monitoreo riguroso de sus habitantes, la tecnología y el civismo de su población.

Publicidad

Por eso, hoy en día cada uno de sus habitantes puede decir de cierta manera que hasta el momento han podido sobrevivir al coronavirus. Así es como lo ve el único futbolista colombiano en Corea del Sur, Manuel Palacios; quien desde la ciudad de Pohang habló con GolCaracol.com de su experiencia.

Leicy Santos: “Madrid es un desierto, ojalá en Colombia no vivan lo que estamos pasando acá”

El delantero chocoano, de 27 años, cumplió justamente uno de sus objetivos en diciembre pasado (mes en el que irrumpió este virus en China), al haber firmado con Pohang Steelers –equipo de la máxima categoría-, tras un año en el que fue uno de los jugadores más destacados de la segunda división del fútbol coreano, vistiendo los colores del Anyang FC.

¿Cómo está en estos momentos?

Publicidad

“Me encuentro bien, junto a mi familia. Mi día a día es muy normal. Ya volvimos a los entrenamientos, todavía me estoy adaptando al equipo y a mis compañeros porque no he podido debutar; entonces voy al club, trabajo y me regreso a la casa, porque igual todavía no se puede permanecer mucho tiempo en la calle”.

¿Hubo pánico en un principio con tantos casos de coronavirus?

Publicidad

“Yo aquí vivo con mi sobrina y mi esposa. Claro que tuvimos preocupación, pero pues afortunadamente hemos podido sobrellevar las cosas. No hemos pasado ninguna dificultad con el tema de los alimentos. Aquí todo fue muy organizado, siempre hubo tranquilidad y respeto por parte de todos, por eso se puede decir que sobrevivimos a lo peor”.

¿El club sigue realizándole controles?

“Siempre. Antes de cada entrenamiento los doctores nos hacen chequeos. Ellos tienen unos instrumentos especializados que ya pueden detectar si uno está infectado o no. Hasta el momento ningún futbolista ha dado positivo acá”.

Publicidad

Estas son las fórmulas que manejan en la Dimayor, para jugar el campeonato luego de la suspensión

¿Se puede decir que volvió la vida a la normalidad en Corea del Sur?

Publicidad

“La situación se ha calmado. Sin embargo, seguimos con algunas precauciones y tomando las medidas de seguridad, porque esto todavía está reciente, más allá de que todo el mundo esté mucho más tranquilo que hace un mes. Se puede salir con normalidad, solamente tienes que usar tapabocas y llevar desinfectante de manos. Ya se puede hacer mercado, ir a restaurantes o a un centro comercial. Pero pues yo todavía estoy esperando poder hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol”.

¿Qué recomendaciones le daría a quienes estamos experimentando hasta ahora esta situación?

“Las recomendaciones son el cuidado con la higiene, lavarse muy bien las manos y no ir a lugares públicos porque no se sabe quién sea portador del virus. En Colombia todo nos lo tomamos como si fuera chiste y esto es un tema muy serio. Este virus no es juego”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.