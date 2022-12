“Marcar goles no se olvida, solo necesitaba tiempo de juego”: Falcao García

El capitán colombiano del Mónaco respondió las inquietudes de los aficionados al fútbol para la UEFA y reveló cuáles fueron sus ídolos de infancia. El próximo martes el ‘Tigre’ jugará frente a Manchester City en los octavos de final de la Champions League.

Falcao abrió su corazón y reveló detalles inéditos de su vida Radamel Falcao García no solo es el capitán y goleador del Mónaco, líder en la liga francesa y en octavos de final de la Champions League, sino también es un referente para el resto de sus compañeros.

“Siento que el equipo y el personal creen en mí. Gracias a ellos, me siento importante, y pueden encadenar partidos eficientes. El club también cuenta con una fe total en mí. Todo es cuestión de confianza y tiempo de juego, el resto sigue naturalmente. Estoy convencido de que sólo necesitaba tiempo de juego para marcar goles, eso es algo que no se olvida”, dijo Falcao en entrevista para el portal francés de la UEFA.

“Es un honor y un privilegio ser el capitán de este club. Me siento muy honrado de estar a la cabeza de este grupo de jugadores con talento y mentalidad adecuada. Esto es lo que me hace sentir orgulloso de ser su capitán. Trato de transmitir mi experiencia y todo lo que el fútbol me enseñó, y trato de responder a las necesidades de cada uno”, añadió el colombiano, que jugará los octavos de final de la Champions League contra Manchester City.

Pero el colombiano también es consciente que no todo se debe a sus goles. “Nuestro equipo es muy joven. Nuestros jugadores tienen talento, un nivel técnico increíble y son capaces de crear diferencias. El ambiente es fantástico: cuando los resultados siguen, es más fácil de trabajar. Pasamos tiempo de calidad juntos, todos los días, y nos aprovechamos de nuestro verano”, comentó el ‘Tigre’ respecto a sus compañeros en el Mónaco.

Finalmente, el goleador de la Selección Colombia también recordó a aquellos futbolistas que los inspiraban cuando apenas empezaba a soñar con ser jugador profesional. “En la vida, mi familia es una importante fuente de inspiración para ayudarme a lograr mis sueños. En el fútbol, tuve ídolos. El brasileño Ronaldo, que fue quizás el mejor jugador del mundo en ese momento. (Diego) Maradona tiene una gran influencia en mí. Realmente vi sus videos. Creo que estos son los dos jugadores que más seguí. También vi (Marco) Van Basten fue un gran número nueve, eran mis ídolos”, finalizó Radamel Falcao García, en declaraciones recogidas en el portal francés de la UEFA.

