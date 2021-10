Marcela Bello, madre de Juan Guillermo Cuadrado, reveló la liga donde su hijo terminaría la carrera

Sin lugar a dudas, Juan Guillermo Cuadrado hace parte de ese selecto grupo de los mejores jugadores colombianos en la historia. El nacido en Necoclí ha hecho una carrera intachable, llena de reconocimientos, títulos y excelentes rendimientos tanto en la Selección Colombia con en el fútbol de Europa, al más alto nivel.

Por eso, cada noticia que gira en torno a él, da de qué hablar. En esta ocasión, quien se pronunció fue la madre del 'Panita'. En entrevista con 'Juvenews', doña Marcela Bello dio detalles sobre el posible futuro de su hijo. De hecho, reveló dónde podría terminar su carrera y no sería, precisamente, en territorio italiano.

"La verdad es que como buen colombiano que ama nuestra patria y la defenderá hasta la muerte, creo que será una satisfacción para él terminar su carrera en Colombia y creo que al final esto sucederá, pero aún queda tiempo. Podemos decir muchas cosas, pero sólo Dios sabe la última palabra", afirmó.

Para finalizar, uno de los temas que más revuelo ha generado, en los últimos meses, ha sido con relación a la renovación de Juan Guillermo Cuadrado en Juventus. Hasta el momento, se desconoce qué pasará con él. No obstante, su progenitora no le hizo el quite a la pregunta y respondió sin problema.

"No he tenido la oportunidad de hablar con él sobre ello, solo sé que tomará la mejor decisión para él y todos, como siempre lo ha hecho. Había hablado con él un poco más tarde de los primeros partidos y, en ese momento, como madre, te digo que lo vi un poco arrepentido, pero ahora, afortunadamente, todo va mejor", sentenció.