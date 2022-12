Marcelino García, DT del Valencia: “Jeison Murillo es un jugador importante para el equipo”

El entrenador subrayó la importancia del zaguero colombiano, que volvió a una convocatoria tras dos ausencias por motivos técnicos.

"Con Murillo no ha pasado nada y cuando no pasa nada tengo poco que contar. Son decisiones técnicas. Sabes que tuvo un proceso de una operación, que pasa la recuperación con altibajos", señaló en rueda de prensa.

Publicidad

"No hay problema, es un buen profesional, trabaja bien, es muy respetuoso con sus compañeros y tremendamente respetuoso con el cuerpo técnico. Es un jugador importante para el Valencia", subrayó.

Lea acá: Salzburgo, de Austria, humilló a Lazio en cuatro minutos y lo dejó por fuera de la Europa League

Preguntado sobre si había comunicado a Lucas Vietto si ya habrían tomado la decisión de ejercer o no la opción de compra que tienen sobre él dijo que suele "hablar todos los días con algún futbolista".

"No tenemos ninguna decisión tomada y no creo que fuera este el momento ni el sitio adecuado para transmitir una información de mucha importancia. En ningún caso tenemos una decisión tomada con Lucho", apuntó.

Publicidad

"Las decisiones se tomarán cuando consigamos el objetivo y planifiquemos la próxima temporada. Mientras tanto queremos centrarnos en la competición, añadió.

Al técnico asturiano también se le preguntó por su opinión por el polémico penalti señalado por el árbitro en el encuentro entre el Real Madrid y el Juventus a favor del equipo madrileño y que evitó que hubiera una prórroga pero no quiso pronunciarse claramente.

Publicidad

"El árbitro es el que pita. No sabría qué decir, no es que no me moje. ¿Qué más da lo que diga Marcelino?. Vi una acción en la que se podía pitar penalti, el árbitro lo pitó y ya está. Si me lo pita a favor estaría encantado y si es en contra estaría renegando, como todos", concluyó.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

IOS: APP Store