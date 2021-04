Marcelo Bielsa: "Ian Poveda es un jugador que tiene una gran capacidad de desequilibrio"

Ian Poveda no ha tenido los minutos que tal vez esperaba al inicio de la actual temporada y sobre esto habló Marcelo Bielsa , su entrenador en el Leeds .

El adiestrador argentino elogió las cualidades que posee el futbolista de padres colombianos y explicó porqué no ha contado mucho con él en lo que va de la Premier League 2021.

"Poveda no ha tenido muchas oportunidades porque Raphinha y Harrison han jugado más y cuando alguno de ellos ha estado ausente, ha jugado Helder Costa, pero Poveda es un jugador que tiene una gran capacidad de desequilibrio", expresó.

Además, indicó que "tiene habilidades de regate que son difíciles de descifrar, pero como estaba diciendo sobre Tyler, necesita convertir estos intentos en algo que impacte en el juego".

Sin embargo, el exentrenador de la selección argentina asumió toda la responsabilidad por los pocos minutos dentro del terreno de juego del futbolista.

"Pero hay que poder jugar para sacar conclusiones y él ha tenido muy pocos minutos, no porque no los merezca sino porque he tomado decisiones para posicionarlo detrás de Raphinha, Harrison y Costa pero de alguna manera Poveda merece más minutos por las cualidades que tiene", concluyó.

