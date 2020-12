Marcelo Gallardo: “Jorge Carrascal es un jugador diferente, con calidad técnica y fantasía”

Jorge Carrascal es la grata revelación de los últimos resultados de River Plate. Su incursión en la titular le cambió la cara al equipo que dirige Marcelo Gallardo y que viene de meterle, con un gol suyo, ocho tantos a Nacional de Montevideo en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Ahora está para jugar. A veces considero cuando un jugador me puede dar algo que el equipo no encontraba, que era su calidad técnica y su fantasía en el juego. No estábamos teniendo eso y necesité tenerlo en condiciones”, señaló el ‘Muñeco’ tras su clasificación a las semifinales.

Gallardo, no ocultó su orgullo y felicidad por el presente de Jorge Carrascal. “Empezó a mostrar con el partido del jueves pasado que no estaba equivocado y va ganando confianza, minutos y asumiendo el juego que el equipo necesita con continuidad. Es un jugador diferente y el equipo lo puede necesitar en estos partidos".

Al final, el técnico de River Plate analizó a su siguiente rival: Palmeiras, a quien deberá superar si quiere quedarse con la “Copa Libertadores más difícil de todas” , como también lo aseguró durante la rueda de prensa.

"Hay que jugar los partidos. Todos los que vamos a jugar semifinales en una Copa como ésta merecen estar y habrá que mostrar la diferencia en una serie compleja. Vamos contra un equipo invicto, con buena solidez y un ataque poderoso. Será una serie muy compleja", concluyó.

