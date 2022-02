Marcelo Gallardo: "Jorge Carrascal está entusiasmado con volver a Europa, será bueno para él"

“Se presentó la posibilidad de un interés que luego se hizo más concreto. Hablé con Jorge y me contó que estaba entusiasmado. Que le daba tristeza por lo que vivió acá, pero lo charlé con él y pensamos que podría ser bueno para su carrera", dijo Marcelo Gallardo en rueda prensa, sobre lo que sería la posible salida de Jorge Carrascal de River Plate.

Todo parece indicar que, el cartagenero, se irá al CSKA Moscú en los próximos días, ante la llegada de varios jugadores en la posición que lo utilizó el 'Muñeco' en estos años.

"Me parece una buena oportunidad y a él le pareció lo mismo, no hubo más que eso en la comunicación. Si bien faltan detalles y no está cerrado, tener un poco de cautela hasta que se cierre todo”, añadió el estratega.

Y, agregó: "Es un jugador más que llegó hace 3 años. Tratamos de darle un espacio para que su talento pudiera desarrollarse con naturalidad, ha jugado, a veces le ha tocado estar afuera y hoy con 23 años tiene mucho por dar. Se le presenta una posibilidad que quiere aprovechar para tener la continuidad que no tuvo acá y una remuneración importante".

El estratega tiene claro que no le puede cortar las alas al futbolista colombiano y expresó que "es parte de la rueda que pasa permanentemente con los futbolistas".

"Está siendo pretendido en Europa, se pone la oferta sobre la mesa y es una buena situación. Tiene espacio para desarrollar su madurez, espero que lo pueda encontrar y comprendo que tiene mucho para desarrollar”, concluyó.