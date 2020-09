Marcelo Gallardo: "Juan Fernando Quintero se va a una liga inferior, pero el cariño es eterno"

En la previa del partido de Copa Libertadores en el que River Plate visitará a Sao Paulo, el entrenador Marcelo Gallardo atendió una rueda de prensa virtual con los medios argentinos. Y uno de los temas de los que se refirió el timonel de los 'millonarios' tuvo que ver con la novela de la salida del colombiano Juan Fernando Quintero, quien aún no se ha oficializado como nuevo jugador del Shenzhen, de China.

"Quintero quedó desafectado de esa lista de Copa. Lo de 'Juanfer' fue el primer tema que se presentó, una oferta de su representante, los intereses de un club chino, él me lo planteó, el quería irse y a partir de ahí, empezamos a resolver las formas, que no fueron las más prolijas. En las formas no indican el comportamiento que hemos tenido acá", expresó el timonel del club de la 'banda roja'.

Gallardo siguió y agregó que "yo trate de decirle a Quintero cuál era mi pensamiento, a partir de ahí que arregle su situación con los dirigentes para tratar de darle mejor forma posible. Pidió un permiso deportivo para no seguir entrenando y después seguir esperando que se cierre, ya lejos de nuestro club".

El entrenador de River Plate también resaltó que quedó una buena relación con 'Juanfer' Quintero, por quien se le nota una gran admiración.

"Con el jugador se ha generado un vínculo cercano, de afecto y le deseo lo mejor en su carrera, tratando de transmitir que se va a jugar en una liga inferior, pero siempre todo lo mejor, acá queda el cariño y el recuerdo eterno", finalizó Marcelo Gallardo.