"Marcelo Gallardo no saca a Santos Borré para que agarre confianza y haga un gol como sea"

Rafael Santos Borré no está pasando por su mejor momento en River Plate aunque siga siendo titular. El domingo en la derrota 1-0 con Banfield nuevamente tuvo una mala presentación. A eso, se suma que en el mes de junio se vence su contrato.

Y el tema Santos Borré no ha pasado desapercibido. Es centro de conversación para todos en Argentina, donde ven en el jugador barranquillero un gran atacante, que simplemente está teniendo una mala racha.

Y es que, los últimos goles que hizo se dieron en la goleada 5-0 contra Central Córdoba, el pasado 16 de abril, cuando anotó por duplicado.

“Yo creo que Gallardo no saca a Borré, además por una cuestión de gratitud, porque está convenciéndolo de que se quede, si lo saca lo mata. Está con la negociación, le dice que quiere quedarse en River, me parece que Gallardo lo quiere. Pero está para salir”, expresaron este lunes en el programa 'ESPN F90'.

Además, los periodistas argentinos resaltaron la actitud del ex Deportivo Cali dentro del terreno de juego.

“Hay cosas puntuales en el comportamiento de Borré que creo que tiene que ver con eso de tenerle paciencia. A veces hay jugadas en las que no lo habilitan bien, y en vez de levantar los brazos y gritar, se lo toma con calma. Está muy metido en que sabe que no está en un buen momento y me parece que ahí es donde está la paciencia de Gallardo”, agregaron.

Y concluyeron: “Borré necesita un gol para volver a coger confianza, necesita confianza. Lo está dejando para que haga un gol como sea”.

Ahora, River Plate visitará a Santa Fe , en un juego que está a la espera de confirmarse la sede, y Santos Borré de seguro buscará ese gol que corte su sequía.