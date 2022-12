Marcelo Gallardo: "Por ahí 'Juanfer' Quintero no estaba para exigirlo más de lo que se lo exigía"

El entrenador de River Plate habló este miércoles con la prensa argentina e hizo un 'mea culpa' en el tema referente al volante colombiano, quien sufrió la distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El martes se conoció que Juan Fernando Quintero se perderá la final de la Copa Argentina con River Plate, del viernes frente a Central Córdoba, debido a una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Y precisamente, ese fue uno de los temas que tocó Marcelo Gallardo, técnico de los 'millonarios', en un contacto con la prensa en las últimas horas.

"Me lamento por lo de Juanfer, me hago ese reclamo, por ahí no estaba para exigirlo más de lo que se lo exigía. Tomé la decisión de que esté de entrada, el estaba bien y la inactividad le pasó factura. Cuando los partidos son exigentes y estás sin ritmo uno puede pasarla mal. Por eso no lo vamos a poder tener", analizó 'el Muñeco' Gallardo.

Cabe indicar que el antioqueño volvió a actuar con River el pasado 12 de octubre tras superar una lesión de ligamentos de una de sus rodillas y, desde entonces, había entrado en siete partidos desde el banquillo, hasta que llevó la ‘10’ desde el inicio contra San Lorenzo, el fin de semana anterior.

