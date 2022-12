Marcelo Gallardo se sumó a los elogios para 'Juanfer' Quintero: “Me entusiasma, juega a otra cosa”

El técnico de River Plate exaltó el momento que vive el mediocampista colombiano, quien anotó este jueves un golazo en el empate 1-1 con Rosario Central.

Juan Fernando Quintero vive un gran momento en River Plate, de Argentina, y este jueves lo volvió a demostrar con otro golazo de antología.

Publicidad

Quintero anotó desde afuera del área y puso el balón en el ángulo, para abrir el marcador a favor del equipo ‘millonario’ frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

Los hinchas de River y la prensa volvieron a elogiar al colombiano y así también lo hizo el técnico Marcelo Gallardo, quien se mostró feliz con el momento que vive su pupilo, que ahora lleva la ‘10’.

Vea acá: Juan Fernando Quintero no cree en nada, ni en nadie: un 'pepazo' en Rosario 1- River 1

“Aparte de los goles, está jugando un fenómeno, está haciéndose cargo del juego y es lo que a mí me encanta y lo que yo quería de él. Eso me entusiasma, porque cuando juega, juega a otra cosa. El equipo se contagia. Me parece que estamos en presencia de un gran futbolista que nos da esos tintes de fútbol de alto vuelo”, dijo ‘El Muñeco’.

Publicidad

Así, ‘Juanfer’ sigue demostrando que le sobra talento para hacerse cargo de un equipo que este año espera volver a ser protagonista en la Copa Libertadores.

River Plate jugará en la próxima jornada frente a Banfield, en condición de visitante, también por la Superliga Argentina.

Publicidad