Marcelo Gallardo y el futuro de Rafael Santos Borré: “Si tiene la posibilidad de irse, la va a pensar”

El técnico del cuadro ‘millonario’ aseguró que la actual crisis derivada por el coronavirus podría afectar los planes deportivos que tenía pensado para su equipo, en este 2020.

Marcelo Gallardo tiene claro que su equipo pude sufrir serias modificaciones de cara a la reanudación del fútbol en Argentina. Si bien su optimismo no es el mejor, después de asegurar que el panorama para el retorno del balompié en su país no es el más favorable, es consciente que en estos momentos las prioridades están en otros aspectos.

Publicidad

Así lo aseveró durante una entrevista con ‘Radio La Red’, luego de ser consultado por el futuro de Rafael Santos Borré; a quien se le vence el contrato el próximo año y tiene a varios clubes europeos preguntando por él.

Zidane: "Sé qué jugador es James y voy a contar con él porque jugamos cada dos días"

"Esos temas en realidad hoy son los que menos me preocupan, si bien estábamos hablando de una situación mucho más compleja, ver hacia dónde vamos. Y dentro de esa preocupación está también que cualquier futbolista, no sólo Rafa Borré, sino cualquiera que tenga la posibilidad de ir a un mercado alternativo, ni siquiera de primeros niveles, la va a pensar. No es algo que me preocupe lo de él principalmente, sino de muchos futbolistas del ámbito local", aseguró Gallardo.

Y es que justamente uno de los principales equipos que aparece en escena Atlético Madrid, que quiere hacer caja con un eventual traspaso del atacante, de 25 años. Los españoles vendieron el 50% del jugador en 2017 y pusieron sus condiciones: una rescisión alta (30 millones de euros), una cláusula que lo habilita a comprar el 50 por ciento del futbolista en 7 millones de euros y una obligación de compra de otro 25 por ciento de la ficha.

Publicidad

¿Qué podría aplazar la vuelta de los partidos de la Liga del fútbol colombiano?

Sin embargo, ante una eventual salida de Borré, el técnico de River sabe que su trabajo al frente del cuadro ‘millonario’ le da para tener una base sólida y acudir con confianza a la cantera del club.

Publicidad

"Nosotros no necesitamos atravesar esa pandemia para visualizar el proyecto juvenil, lo venimos desarrollado hace varios años. Esto es tiempo. Porque empecés a trabajar en Inferiores no vas a sacar mañana jugadores. Esto es desarrollo es trabajo, es focalizar futbolistas para River, luego desarrollarlos, quemando etapas”, finalizó.