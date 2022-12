Marino Hinestroza, de estar ignorado en América a buscar figurar en Palmeiras

El extremo, de 17 años, firmó por un año con el equipo brasileño, en préstamo con opción de compra. Estuvo apenas convocado en tres ocasiones en los escarlatas, sin llegar a debutar, con ‘Pecoso’ Castro como DT. Acá su historia.

Marino Hinestroza dice con orgullo que es un ejemplo de superación para el barrio Olaya Herrera, ubicado en el nororiente de la ciudad de Cali. Su vida ha estado marcada por la violencia, las visitas a la cárcel y a los cementerios.

Y es que más allá de su amor por el deporte, el jovencito ha sido testigo de la violencia, de los malos caminos que siguieron muchos de sus amigos y por los flagelos propios de la capital vallecaucana, en sus sectores menos favorecidos.

A sus cortos 17 años, a este hincha del América que se le cumplió el sueño de ser comprado por el cuadro escarlata con apenas siete partidos como profesional vistiendo la camiseta de Orsomarso (2018), habla como todo un veterano de mil batallas al que le preocupa más ser una buena persona, antes que un buen futbolista.

“Mi sueño es ser alguien profesional en lo que hago. Esta es una palabra que, con todo el respeto, muy pocos llegan a tener. Es lo que más me encantaría. Desde pequeño me ha gustado tanto el fútbol, que me he fijado en el comportamiento de los jugadores y pienso que, pensando así, puedo ser un ejemplo para las futuras generaciones”, le aseguró Hinestroza a GolCaracol.com desde Brasil, donde hace unas semanas firmó como nuevo jugador de Palmeiras.

El extremo caleño, de 1.70 metros de estatura, llegó al conjunto paulista a préstamo por un año con opción de compra y, pese a nunca haber debutado con América, deslumbró con el equipo Sub-20 en un torneo llevado a cabo en Porto Alegre (Brasil). “Hice un gol y una asistencia contra Palmerias”.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia?

“Desde los 9 años me tocaba caminar más de una hora hasta donde entrenaba Orsomarso. Hice muchos sacrificios por ser futbolista. Yo pude ser uno de los más ladrones de mi barrio, pero siempre me mantuve al margen de las drogas y la violencia. Hoy en día tengo varios amigos en la cárcel y otros que perdieron la vida”.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de su carrera?

“Cuando mi papá cayó preso en 2016. Él ha sido mi mayor consejero y fue un golpe difícil para toda la familia. Duró dos años, pero fue un tiempo que me ayudó a saber superar los golpes de la vida y tener motivación para salir adelante”.

¿Cómo califica su paso por América?

“Mi mejor momento fue con el ‘Pecoso’ Castro porque tuve la posibilidad de ir a varios partidos (tres) con el equipo profesional. Ahora, Guimarães siempre confió en mí, me apoyó y fue un muy buen entrenador conmigo”.

¿Quién se convirtió en su mejor amigo en América?

“Adrián Ramos se volvió mi mayor consejero, en el poco tiempo que compartimos. La mayoría no tiende a dar tantos consejos y a preocuparse por los demás, como él lo hizo conmigo. Fue alguien que siempre estuvo muy pendiente de mí. Me corregía cuando me equivocaba y siempre me trató de dar instrucciones pensando en el futuro”.

¿Cuál fue el mayor consejo que le dio?

“Cuando me iba para Palmeiras, me dijo que tenía que volver al América cuando me fuera a retirar. O sea, que a partir de ahora empieza mi historia en el exterior, que tengo que romperla y solo regresar al fútbol colombiano cuando ya haya cosechado muchos éxitos”.

