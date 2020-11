Marlos Moreno: “No me llamaría una estrella, he aprendido mucho en cada club que he estado”

Marlos Moreno está rindiendo en Bélgica, con el Lommel, de la Segunda División de ese país, por lo que decidió contar un poco de su historia y su presente.

James Rodríguez pasó raspando y se vio "cansado", en el triunfo 2-3 de Everton sobre Fulham

En una entrevista con ‘Voetbalrant.com’, el futbolista, quien tiene 24 años, recordó su paso por Atlético Nacional y la Selección Colombia .

“Ganamos la Copa Libertadores, en la que también se me permitió ser titular en la final. Fue increíble. Ese mismo año fui escogido para la selección nacional por primera vez. en la Copa América. Fue un año único. Ganamos casi todo lo que había que ganar ese año”, señaló de entrada.

Por otra parte, Marlos Moreno se mostró orgulloso por la compra que hizo el Manchester City por él, cuando brillaba en el fútbol colombiano.

“Eso fue un sueño, un privilegio incluso. Porque en realidad una transferencia directa de Colombia a Europa es bastante inusual. Obviamente es un sueño para mí poder jugar algún día en el primer equipo del City”, agregó.

Publicidad

A pesar de eso, afirmó que se encuentra bien y que ha aprendido en cada uno de los equipos en los que ha estado.

A Yerry Mina le recordaron en Inglaterra lo mal que jugó con la Selección Colombia

“Veo los últimos años como un proceso por el que tengo que pasar. Y no nos engañemos, he aprendido mucho en cada club. También sobre lo difícil que puede ser la vida como futbolista profesional, sobre todo cuando no se tienen muchas oportunidades de juego”, aseveró.

Marlos Moreno fue muy concreto al decir que hoy en día “ciertamente no me llamaría una estrella. Mis seguidores en Instagram, se lo debo la mayor parte a mi tiempo en Brasil, donde la gente está completamente loca por el fútbol”.

Por último, sobre su actualidad con el Lommel, en la Segunda División de Bélgica, mencionó que: "Fue una elección difícil, porque también hubo algunas otras ofertas. Sin embargo, elegí Lommel con total convicción y debo decir que pude adaptarme rápidamente al club y a la gente de aquí. Disfruto de la paz y al mismo tiempo uso ese tiempo libre para estar en contacto con el frente de casa tanto como sea posible. Mi esposa, mis dos hijos y mi madre todavía están en Colombia”.