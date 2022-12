Marlos Moreno, optimista con su llegada a Santos de México: “Vengo a pelear títulos”

El atacante colombiano, quien no ha podido demostrar el nivel que tuvo con Nacional, cuando salió campeón de la Copa Libertadores, tendrá un nuevo reto deportivo en el equipo ‘albiverde’.

El extremo colombiano Marlos Moreno, nuevo fichaje del Santos Laguna mexicano, dijo este miércoles en su presentación a los medios estar mentalizado para ayudar al equipo a pelear por conquistar títulos.

"Esperemos lograr los objetivos, tratar de pelear varios títulos y en lo personal dar lo mejor de mí para ayudar", señaló Moreno al referirse a sus expectativas en México.

Originario de Medellín, el jugador de 22 años integró la selección colombiana que fue cuarta en la Copa América 2016 y formó parte del equipo nacional en la eliminatoria mundialista de la Conmebol para Rusia 2018.

"Estoy contento de ser parte de esta gran familia. Desde que llegué acá me he sentido cómodo, los compañeros me han tratado bien. Se me hace un poco más fácil la adaptación porque conozco a Deinner Quiñones, una persona que me ha ayudado mucho desde que estoy acá", dijo en referencia a su compatriota volante del Santos.

La llegada de Moreno dará fortaleza al Santos Laguna que después de ganar el torneo Apertura 2018, fue eliminado en cuartos de final en el pasado Clausura y busca ahora entrar a la liguilla de los ocho mejores y disputar el título.

El equipo suma dos victorias, un empate, una derrota y siete puntos y aparece séptimo del Clausura.

"Lo importante es que tengo la disposición, quiero estar acá. Cuando me hicieron el llamado sin dudarlo pensé en venir. Lo importante es la ilusión, los objetivos y lograrlos", concluyó.

Moreno despertó el interés del Santos después de que ganó con el Atlético Nacional la Copa Libertadores 2016, pero emigró a Europa, donde jugó con los españoles Deportivo La Coruña y el Girona, y luego llegó al Flamengo brasileño.

"En este momento de desarrollo en su carrera, con ganas de ratificar su nivel, se da la oportunidad y nos encontramos en el camino una vez más. Estamos seguros de lo que va a aportar al equipo, su calidad, no solo como jugador sino también como persona", dijo el vicepresidente del Santos, José Riestra.

