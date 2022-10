Martes de Champions League, al ritmo de los futbolistas colombianos: así jugarán los nuestros

La Champions League 2022-23 regresa luego de la pausa por la fecha FIFA de selecciones. Este martes se disputarán varios partidos de la fecha 3 de la fase de grupos.

Y la acción tendrá a varios futbolistas colombianos como protagonistas, en la mayoría de encuentros, por lo que en GolCaracol.com le contamos cómo llega cada uno de ellos.

En total son ocho los jugadores de nuestro país que podrían tener minutos con sus respectivos clubes: Luis Díaz (Liverpool), Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt), Alfredo Morelos (Rangers), Jhon Mosquera (Viktoria Plzen), Luis Javier Suárez (Olympique de Marsella), Dávinson Sánchez (Tottenham), Eder Álvares Balanta (Brujas) y Mateus Uribe (Porto).

Por supuesto, la mayoría de miradas se las lleva el atacante colombiano en el Liverpool, quien es una de las figuras actuales del equipo de Merseyside, siendo titular y constantemente reportándose con goles o asistencias.

A eso se le suma que el cuadro en el que juega Luis Díaz se enfrentará al Rangers, elenco en el que milita el ‘Búfalo’ Alfredo Morelos, por lo que habrá un duelo de jugadores de nuestro país.

Otro encuentro en el que habrá presencia de dos futbolistas colombianos será el Eintracht Franfkurt, de Rafael Santos Borré, contra el Tottenham, de Dávinson Sánchez.

Más temprano, a las 11:45 a.m. (hora colombiana), en los primeros compromisos de la jornada de martes, Luis Javier Suárez estará con el Olympique de Marsella que reibirá al Sporting Lisboa. Además, Jhon Mosquera, titular indiscutible del Viktoria Plzen, se encontrará con nada más y nada menos que el poderoso Bayern Múnich.

Para terminar, Éder Álvarez Balanta, con el Brujas, de Bélgica, se medirá al difícil Atlético de Madrid. Por su parte, Mateus Uribe, con Porto, aún está en duda para tener minutos en el duelo frente al Bayer Leverkusen, ya que viene de ser operado de la muñeca derecha.

Así las cosas, se viene un martes pintado de amarillo, azul y rojo, con los jugadores colombianos en acción en la importante Champions League 2022-23:

Así jugarán los futbolistas colombianos este martes 4 de octubre, en Champions League 2022-23:

Jhon Mosquera – Bayern Múnich vs Viktoria Plzen (11:45 a.m.) - Grupo C

Luis Javier Suárez - Olympique Marsella vs Sporting Lisboa (11.45 a.m.) - Grupo D

Rafael Santos Borré y Dávinson Sánchez – Eintracht Frankfurt vs Tottenham (2:00 p.m.) - Grupo D

Luis Díaz y Alfredo Morelos – Liverpool vs Rangers (2:00 p.m.) - Grupo A

Mateus Uribe – Porto vs Bayer Leverkusen (2:00 p.m.) - Grupo B

Éder Álvarez Balanta - Brujas vs Atlético de Madrid (2:00 p.m.) - Grupo B