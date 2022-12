Martín Arzuaga y Wason Rentería, recordados en México por sus fallidos fichajes por Cruz Azul

Los dos futbolistas colombianos fueron pretendidos en su época por ‘la máquina cementera’ pero no pasaron sus exámenes médicos, algo que trajo a colación un medio en suelo ‘manito’.

Wason Rentería y Martín Arzuaga ocuparon un espacio de un portal mexicano que recordó los fichajes fallidos por jugadores, en Cruz Azul.

“Este miércoles, el equipo dio de qué hablar al anunciar que se le cayó el fichaje de Paulinho Bóia debido a que el jugador no pasó las pruebas médicas; sin embargo, el brasileño no es el primer futbolista que termina por no llegar pese a ya estar en México”, explicaron de entrada.

En primera instancia se refirieron a Martín Arzuaga, quien en 2011 estuvo cerca de ponerse la camiseta de la ‘máquina cementera’.

“El colombiano Martín Arzuaga, a quien en los exámenes médicos practicados por los Cementeros le fue detectado un "problema congénito" que lo hacía propenso a lesiones”, agregaron.

Luego, hablaron de Wason Rentería, jugador con un bagaje internacional durante su carrera y que hasta vistió la camiseta de la Selección Colombia.

“Tampoco aprobó los exámenes médicos; de hecho, éste presentó las pruebas en dos ocasiones diferentes en distintos hospitales en el 2011, pero no las superó”, concluyeron.